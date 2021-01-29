В России заявили о последствиях санкций Киева для украинских граждан

Украинские санкции в отношении России всегда оборачиваются против самой Украины, ее экономики и граждан, заявил российский информированный источник.

«Любые украинские санкции против России всегда оборачиваются против самой Украины, ее экономики и ее граждан», – сказал источник РИА «Новости».

По его словам, решение СНБО носит закрытый характер, о каких физических и юридических лицах идет речь, неизвестно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении персональных санкций в отношении юридических и физических лиц из России. Сам санкционный список на сайте не опубликовали. Одно из решений СНБО засекречено.

В среду правительство Украины ввело санкции сроком на три года против российских компаний в сфере авиации за полеты в Крым, который Киев считает украинским.