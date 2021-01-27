Эксперт: Премьер Чехии не имеет полномочий возвращать памятник Коневу в центр Праги

У властей Чехии, скорее всего, не получится восстановить памятник маршалу СССР Ивану Коневу в центре Праги, считает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. Он пояснил газете ВЗГЛЯД, что президент Чехии Милош Земан и премьер страны Андрей Бабиш, как минимум, не имеют на это конституционных полномочий.

Памятник освободителю Прагу Ивану Степановичу Коневу, установленный в 1980 году в районе Прага-6, был демонтирован по решению муниципалитета в апреле 2020 года и вывезен в запасник. В мэрии Праги объяснили снос тем, что Конев в 1956 году подавлял антисоветское восстание в Венгрии, а в 1968 году – «пражскую весну». Власти чешской столицы указали также, что в мае 1945 года Конев – на тот момент комендант района Прага-6 – установил в Чехословакии оккупационный режим сродни гитлеровскому, из страны высылали в ГУЛАГ укрывшихся там после 1917 года уроженцев Российской империи.

Премьер Чехии Бабиш считает, что памятник Коневу надо вернуть на прежнее место – в район площади Интербригад. «Поддерживаю установку [памятника] Коневу на достойное место [в Чехии]. Наконец-то об этом деле (судьбе памятника, прим. ВЗГЛЯД) мы начинаем говорить конструктивно», – передает слова Бабиша ТАСС. 27 января 1945 года войска Первого Украинского фронта под командованием Конева освободили узников лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, в Чехии помнят Конева именно как человека, который покончил с нацистской фабрикой смерти.

Пока мунципалитет Праги-6 начиная с 2019 года добивался сноса памятника, Земан и Бабиш были категорически против этого, напомнил Трухачев. «Земан назвал снос памятника трусостью перед мертвым маршалом и общенациональным позором. За сносом стояли другие люди», – говорит эксперт.

Он напомнил, глава района Прага-6 Ондржей Коларж, один из главных инициаторов сноса, является членом партии ТОП09. «Отец Коларжа в ЧССР был диссидентом-антисоветчиком, во время работы послом Чехии в России отличался русофобскими высказываниями», – сказал Трухачев.

По словам эксперта, староста района Прага-Ржепорые, где ранее стоял памятник, Павел Новотный, хочет поставить на месте бронзового Конева памятник власовской РОА, которая, как утверждает Новотный, якобы реально и освободила Прагу от нацистов. «Новотный и Коларж после сноса издевались над Коневым. В частности, они говорили, что Конев нарушил правила карантина от коронавируса – стоял без маски и перчаток, и потому его снесли», – добавил доцент.

«По чешским законам, команда Новотного и Коларжа имела полное право на снос памятника, даже если центральное руководство страны возражало. В Чехии нет такого понятия как вертикаль власти, муниципалитеты на своих территориях имеют больше власти, чем президент и правительство Чехии», – сказалТрухачев. По его словам, памятник Коневу на момент сноса был на балансе района Прага-Ржепорые и муниципалитета Прага-6.

«Кто за памятник отвечал тогда, тот и имеет право делать с ним, что хочет. Решений районных властей правительство Чехии отменить не может никак, это будет противоречить чешским законам», – подчеркнул Трухачев.

По информации ТАСС, инициатором восстановления памятника Коневу выступил экс-глава МИД Чехии Карел Шварценберг. Трухачев подчеркнул, что именно Шварценберг стоял за сносом монумента. «Соратник Вацлава Гавела Шварценберг – реальный руководитель партии ТОП09, Коларж и Новотный это его люди. Шварценберг, представитель старинного немецкого княжеского рода, всю жизнь ненавидел Советский Союз и Россию», – сказал эксперт.

Трухачев не может точно сказать, что заставило Шварценберга переменить свое прежнее решение. «Если то, что Шварценберг вдруг «полюбил» Конева – правда, то возникает только одна версия: у 83-летнего Шварценберга на старости лет что-то случилось с головой», – заключил доцент РГГУ.

Иван Степанович Конев - советский полководец, Маршал Советского Союза (1944), дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

Во время Великой Отечественной войны с июня по октябрь 1941 года был командующим 19-й армией, один месяц занимал должность заместителя командующего войсками Западного фронта. С ноября 1941 года по август 1942 года командовал войсками Калининского фронта. В феврале 1943 года возглавил Западный фронт, с марта по июнь 1943 года Северо-западный фронт, с июня 1943 года по май 1944 года был командующим Степного фронта, а также 1-го Украинского фронта с мая 1944 года по май 1945 года.