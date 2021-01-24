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Захарова заявила о глубочайшем кризисе «западной псевдодемократии»
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Различия в оценке протестов на Западе и в России свидетельствуют о глубочайшем кризисе западного образа мысли, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Это кризис, глубочайший кризис того самого западного образа мысли, западной псевдодемократии и псевдолиберализма (...) Краска сошла – и мы увидели, что там есть на самом деле. Про себя, про то, что проходило в Вашингтоне, про Капитолий – это называли нападением на демократию. А вчера в отношении российских незаконных протестных митингов писали воодушевительные призывы», – сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Она отметила, что «это не лицемерие, это кризис их идеологии». «Но опасный кризис, потому что он угрожает суверенитету многих стран», – добавила дипломат.
По ее словам, США ранее заявляли, что намерены бороться с фейками в информационном пространстве. При этом Захарова подчеркнула, что если о фейке заявляет российская сторона, американские соцсети никогда не будут информировать своих пользователей о наличии опровержения ложной информации.
«Это делается намеренно (...) Для того, чтобы нам добиться изъятия, блокировки фейковой информации нужно пройти семь кругов ада, нужны решения судов, долгая переписка», – заключила она.
Накануне посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». В посольстве отметили, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав». В свою очередь МИД, комментируя публикации посольства США в Москве о незаконных акциях, заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений. В свою очередь Захарова заявила, что дипломаты посольства США в России будут вызваны в МИД в связи с публикациями о незаконных акциях.
Напомним, 6 января сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами.
МИД резко ответил посольству США на комментарий о незаконных акциях
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МИД, комментируя публикацию посольства США по незаконным акциям в России, призвало американских коллег заняться собственными проблемами и не вмешиваться во внутренние дела других государств.
Ранее американское посольство США в России на фоне сообщений о незаконных акциях, заявило, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах».
«Займитесь собственными проблемами и перестаньте вмешиваться во внутренние дела других государств», – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook МИД Росии.
В ведомстве особо подчеркнули, что посольство США в Москве ничего не написало 6 января во время манифестаций в Вашингтоне и штурма Капитолия и никак не мотивировало «своих граждан к мирным протестам», не осудило убийства пяти человек в ходе беспорядков и задержание более 100 человек. В МИД добавили, что затем посол США в РФ Джон Салливан назвал произошедшее «преступным нападением».
«Вся планета видела, как ваше правительство превратило мирный протест в «немирный», когда полиция начала стрелять в демонстрантов. А затем правительство США назвало действия мирных американских протестующих «нападением на демократию». Лицемерие – инструмент американской дипломатии, который стал особенно опасным в период ковид-эпидемии», – подчеркнули в МИД России.
Ранее посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». «США поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», – говорится в сообщении.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
Напомним, 6 января предполагаемые сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.
Байден приказал разведке изучить антироссийские истории
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал указание американскому разведсообществу рассмотреть истории с «российскими хакерами», Алексеем Навальным и «наградами» за убитых солдат ВС США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Президент Байден дал задание [американскому] разведсообществу провести полный анализ кибератаки на [компанию] Solar Wind, [якобы имевшее место] вмешательство России в [американские] выборы 2020 года, [якобы имевшее место] использование химического оружия против лидера [несистемной] оппозиции [блогера] Алексея Навального и о предполагаемом вознаграждении за [убийство] американских солдат», – приводит слова Псаки РИА «Новости».
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что несмотря на то, что США будут взаимодействовать с Россией для продвижения собственных интересов, они будут привлекать Россию к ответственности за действия, которые считают не подобающими.
Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду на начало новой главы в российско-американских отношениях с приходом к власти Байдена. В воскресенье МИД России заявил о готовности к нормальному диалогу с США при новой администрации. Между тем кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам назвал Россию «неотложным вызовом» для Соединенных Штатов.
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Рогозина заблокировали в Facebook за ответ Макфолу
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Аккаунт главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Facebook заблокировали после его комментария на странице бывшего посла США в России Майкла Макфола, об этом сообщил сам руководитель госкорпорации.
«Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся «свобода слова» на американский манер», – заявил Рогозин РИА «Новости».
Рогозин комментировал высказывание Макфола в соцсетях на тему демократии и либерализма в России, в которых бывший американский дипломат назвал Россию «Свободной Навальнией».
«Раньше англосаксы нас хотели превратить в банановую республику, обзывали «бензоколонкой», теперь предлагают назвать именем своего кумира и агента. М-да. Скажу тебе, Майкл, как посол послу, вы, господа американцы, окончательно охамели. Учителей из себя не стройте», – говорилось в комментарии Рогозина. На данный момент он удален.
Ранее Twitter блокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V», позже профиль был разблокирован. Аккаунт российской вакцины блокировали из-за возможной попытки взлома.
7 января Twitter временно заблокировал личный аккаунт занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram.
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт.
Москва предупредила посольство США о последствиях за подстрекательство
МИД, комментируя публикации посольства США в Москве о незаконных акциях, заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.
«Посольство США в Москве не в первый раз демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами и правилами, активно размещая в социальных сетях сообщения в поддержку несогласованных протестных акций в российских городах», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в Facebook. По сути, как отметили в МИД, речь идет о поощрении насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом, в которые организаторы цинично вовлекают даже несовершеннолетних.
«Властям США стоит заняться собственными проблемами, включая преодоление глубокого раскола в американском обществе, порожденного социальной несправедливостью, неравенством и преследованием инакомыслия. Попытки же американской дипломатии, игнорирующей все приличия, фактически подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений», – подчеркнули в ведомстве, отметив, что руководству посольства США «предстоит серьезный разговор в МИД России».
Ранее посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». В посольстве отметили, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав».
В Москве завершились несанкционированные акции. По данным полиции в несанкционированной акции приняли участие около 4 тыс. человек.
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. Кроме того, водителю автомобиля с «мигалкой», стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.
Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.
Захарова отреагировала на публикации посольством США «маршрутов протестов»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя публикацию посольством США в Москве мест незаконных акций в российских городах 23 января, заявила, что «американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади».
Посольство США в России распространило для своих граждан информацию о незаконных акциях протеста, проведение которых планируется в субботу в нескольких российских городах, призвав американцев избегать их. При этом на сайте указано время и место проведения акций, а также маршруты шествия манифестантов. МИД России, комментируя это, заявил, что любые попытки «освещения» несанкционированных акций в российских городах со стороны посольства США будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела страны.
Как отметила Захарова, посольство не только опубликовало «маршруты» в городах России, но «вбросило информацию» о движении участников акции к Кремлю.
«Что это было: установка или инструкция? О таких планах даже организаторы не заявляли. Можно представить, что началось, если посольство РФ в Вашингтоне опубликовало бы карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, например, в Капитолии. Подобное ориентирование на местности закончилось бы глобальной истерией американских политиков, включая русофобские лозунги, угрозы введения санкций и высылки российских дипломатов», – написала официальный она на своей странице в Facebook.
В связи с этим Захарова предупредила, что «американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади (здание МИД России – прим. ВЗГЛЯД)».
Посольство США в Москве, между тем, прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». «США поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», – говорится в сообщении в Twitter посольства США в России.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
В Совфеде отреагировали на провокацию посольства США в России
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Американское посольство в Москве уже не в первый раз пытается направить незаконные демонстрации на Кремль и администрацию президента РФ, этому надо положить конец, заявил газете ВЗГЛЯД зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Я не собираюсь даже гадать, как поступили бы американцы: что они бы восклицали и какие меры приняли бы по отношению к нашему посольству, если бы оно повело себя аналогично американскому в Москве во время незаконных демонстраций в Вашингтоне – просто потому, что наши дипломаты никогда подобным не занимались», – сказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Климов. «Даже допускать такое – контрпродуктивно», – добавил он. «Вообще мне не нравится, что мы иногда идем по той повестке, которую нам навязывают», – подчеркивает сенатор.
Он напоминает, что американское посольство поступает так не впервые: два года назад в ситуации аналогичных неразрешенных митингов протеста в Москве они предлагали протестующим маршруты движения даже на русском языке. «Причем им не терпится, чтобы люди, участвующие в этих противоправных акциях в столице, поворачивали либо к Кремлю, либо к комплексу зданий администрации президента. Американцам уже разъясняли, что так делать нельзя. Они отвечали тогда, что указывают эти маршруты, дескать, для того, чтобы их граждане не попали в Москве в сложную ситуацию во время таких шествий. Понятно, что это объяснение не выдерживает никакой критики: ведь они прямо печатают маршруты для демонстрантов, а не подсказывают своим гражданам, куда тем лучше не ходить», – подчеркнул Климов.
Собеседник отметил, что в этот раз организаторы и координаторы незаконной демонстрации даже и не собирались направлять людей в сторону Кремля – американское посольство прямо-таки навязывало им этот маршрут. «Таким образом, это может рассматриваться как провокация, когда подливают масла в огонь. И то, что рекомендации были на английском языке, никоим образом их не извиняет: в Москве многие читают по-английски», – отметил сенатор.
Он обратил также внимание на то, что ни одно из других иностранных посольств в российской столице не позволило себе ничего подобного. «Они не хотят вмешиваться в наши внутренние дела или, по крайней мере, демонстрировать вмешательство. А их американские коллеги сделали это демонстративно, при том, что неоднократно получали уже предупреждения от нашего МИДа», – констатировал Климов.
«Что последует с нашей стороны в этот раз? – размышляет он. – Инструментарий для жесткого ответа у Российской Федерации, разумеется, есть. Все разъяснения американцам, конечно, будут сделаны. Но реакция в таких случаях всегда должна быть соразмерна содеянному и учитывать политические реалии. Мое экспертное мнение таково: в США сейчас идет смена руководства Госдепа и других органов власти. Демократы в свое время подставили Трампа: принимая президентство, он оказался на пике дипломатического скандала с Россией со взаимной высылкой дипломатов, который оставила ему, уходя, администрация Обамы. Здесь ситуация похожая: на президентской «пересменке» меняется в том числе внешнеполитический блок: послы и те, кто их курирует в Госдепе. Поэтому Белый дом вполне может сослаться на то, что нынешний посол – не их креатура и они за его действия не отвечают. С этой логикой в формальной плоскости трудно спорить. Поэтому и самые жесткие решения, возможно, не стоит сейчас принимать», – отмечает Климов, еще раз подчеркивая, что это его личная, экспертная оценка.
«Благодаря отличным действиям правоохранительных органов и властей Москвы, провокация со стороны американского посольства не удалась: никто из демонстрантов в сторону Кремля или АП не пошел. Тем не менее оставлять эту провокацию без ответа нельзя. Сейчас на Смоленской площади готовят ответ, и я уверен, что он будет соразмерным, учитывающим все обстоятельства, но и достаточно жестким. Мы же, со своей стороны, должны довести до всех наших партнеров, что такого рода негодная практика по отношению к Российской Федерации со стороны посольства США существует и что она недопустима», – резюмировал Климов.
Уже сообщалось, что официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты посольства США в России будут вызваны в МИД в связи с публикациями о незаконных акциях. Она отметила, что посольство США в России публиковало не только карту маршрутов, «они же еще ввинтили туда фразу относительно того, что будет поход на Кремль».
Ранее посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав». В свою очередь МИД, комментируя публикации посольства США в Москве о незаконных акциях, заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.
Сообщается, что команда избранного президента Джо Байдена попросила действующего посла США в России Джона Салливана остаться на посту главы американской дипмиссии.
Захарова заявила, что дипломаты США в России будут вызваны в МИД
Дипломаты посольства США в России будут вызваны в МИД в связи с публикациями о незаконных акциях, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Они будут вызваны в Министерство иностранных дел, американцы, и американские дипломаты там расскажут, как им это все в голову пришло», – сказала Захарова в эфире «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Она отметила, что посольство США в России публиковало не только карту маршрутов, «они же еще ввинтили туда фразу относительно того, что будет поход на Кремль». «Вот это вообще выходит за какие-либо рамки. Что это такое? Это мотивация, это призыв, это инструкция, это науськивание? Ну, поговорим», – отметила дипломат.
Кроме того, Захарова заявила, что публикации посольства США в Москве о незаконных акциях в России – это «чистой воды вмешательство» во внутренние дела России.
Ранее посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». В посольстве отметили, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав». В свою очередь МИД, комментируя публикации посольства США в Москве о незаконных акциях, заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.
В Москве завершились несанкционированные акции. По данным полиции в несанкционированной акции приняли участие около 4 тыс. человек.
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. Кроме того, водителю автомобиля с «мигалкой», стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.
Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.
Новая администрация США заявила о намерении продлить СНВ на пять лет
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Администрация президента США Джо Байдена хочет продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет, сообщила The Washington Post.
«Президент Байден добивается продления единственного оставшегося договора с Россией, ограничивающего два крупнейших в мире ядерных арсенала, всего за несколько дней до истечения срока его действия 5 февраля», – цитирует РИА «Новости» американское издание.
Россия отреагировала на заявления кандидата на пост госсекретаря США Тони Блинкена о возможности продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).
«То, что Блинкен уже заявил о готовности заняться вплотную продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях, это позитивный сигнал, который мы приветствуем», – приводит РИА «Новости» слова постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, сказанные им в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее МИД России сообщил, что Россия считает целесообразным продление договора СНВ с Соединенными Штатами на максимально предусмотренный пятилетний срок. В министерстве также заявили о необходимости сфокусировать внимание Москвы и Вашингтона на «всех видах наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений, способных решать стратегические задачи, с особым акцентом на средства, применимые в первом контрсиловом ударе по национальной территории сторон».
Эксперт объяснил готовность Байдена продлить ДСНВ на пять лет
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«Готовность США продлить договор СНВ-3 означает, что архитектура контроля за вооружениями, созданная нами в прежние эпохи, еще не устарела, и сейчас американцы это признали», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя предложение Белого дома продлить истекающий Договор о стратегических наступательных вооружениях на пятилетний срок без дополнительных условий.
«Нельзя сказать, что позиция новой администрации США оригинальна. Она просто начала исправлять совершенно ошибочную позицию бывшего президента Дональда Трампа. Это в том числе является причиной возвращения США в Парижские соглашения по климату и во Всемирную организацию здравоохранения», – объяснил эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.
Вечером в четверг по вашингтонскому времени появились сообщения о том, что советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан намерен передать послу России Анатолию Антонову предложение о продлении на пятилетний срок Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3). Ранее МИД России призвал новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ, так как предыдущая команда «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов».
Напомним, что администрация Трампа затягивала пролонгацию договора, действие которого истекает 5 февраля. России и США не удалось договориться о заключении сделки о возобновлении соглашения даже после того, как Москва пошла на уступки Вашингтону: продление СНВ-3 всего на год вместо пяти лет и готовность пойти на заморозку всех российских ядерных зарядов сроком на год.
Американская сторона выставила еще одно условие – взаимные проверки соблюдения моратория (проведение инспекций и т. п.), на что не согласилась Россия. Кроме того, администрация Трампа неоднократно настаивала на превращении двустороннего договора СНВ-3 в трехсторонний, с участием Китая – что было трудновыполнимым условием.
Отказ нового президента США включить Китай в процесс продления договора СНВ-3 не означает, что вопрос контроля над китайскими наступательными вооружениями исчез из американской повестки, уверен Ткаченко.
«Но позиция Байдена по Китаю будет гораздо сложнее, чем у Трампа, который видел мир черно-белым. Китай для Америки важен как член глобальной экономической системы, без него американские инвесторы станут беднее и потеряют влияние. Поэтому вокруг Китая будут создаваться эшелоны обороны, усилится военная компонента, но в то же время Байден постарается сохранить нынешний уровень торговых отношений с этой страной», – полагает эксперт.
«Кроме того, важно, что Россия отказалась давить на Китай в вопросе участия в ДСНВ. Действительно, зачем нам ради американцев таскать каштаны из огня? Наша позиция относительно того, что Китай – суверенная страна, которая сама решит, как ответить на американское предложение, не изменилась», – пояснил Ткаченко, отметив, что поскольку количество вооружений КНР меньше, чем у России и США, его еще рано привлекать в качестве равноправного партнера для таких переговоров.
«Теперь, очевидно, продлить это соглашение действительно получится. Я верю в то, что на следующие пять лет контроль над ядерными вооружениями сохранится», – заключил собеседник.
В прошлую среду кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заметил, что продление ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США. Продление ДСНВ (СНВ-3) на пять лет особенно важно ввиду напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби заметил, что продление договора дает России и США время на выработку новых договоренностей.
Белый дом и Пентагон объяснили необходимость продления ДСНВ
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Продление ДСНВ (СНВ-3) на пять лет особенно важно ввиду напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби заметил, что продление договора дает России и США время на выработку новых договоренностей.
«Я могу подтвердить, что США намерены добиваться продления ДСНВ на пять лет, как это разрешено [условиями] договора (...), – приводит слова Псаки ТАСС. – Президент США [Джозеф Байден] давно дал понять, что [считает] ДСНВ отвечающим интересам национальной безопасности США».
«Продление документа еще более важно ввиду того, что отношения с Россией в данный момент являются враждебными», – сказала пресс-секретарь Белого дома. «Договор – это единственный оставшийся документ, ограничивающий российские ядерные силы, и это является опорой стратегической стабильности между нашими двумя странами», – отметила Псаки.
В свою очередь глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби заявил, что «решение президента Байдена стремиться к продлению ДСНВ на пять лет служит укреплению обороны» Соединенных Штатов и дает время на выработку новых договоренностей. «Соблюдение Россией этого договора хорошо служило интересам обеспечения нашей национальной безопасности, и американцы находятся в намного более безопасном положении, когда ДСНВ оказывается нетронутым и продленным», – признали в Пентагоне.
«Если мы оперативно не продлим ДСНВ, это ослабит понимание американской стороной состояния российских межконтинентальных ядерных сил», – убежден Кирби. «Продление предусмотренных договором ограничений на количество стратегических ядерных вооружений до 2026 года дает время и пространство, необходимое нашим двум странам для того, чтобы изучить новые подлежащие верификации договоренности, которые могут еще больше снизить риски для американцев», – добавил глава пресс-службы Пентагона.
При этом, по словам Кирби, в Пентагоне не намерены забывать и о вызовах для США, которые, по версии Вашингтона, исходят от России. «Хотя мы взаимодействуем с Россией таким образом, что продвигаем тем самым американские интересы, мы в министерстве обороны также будет оставаться дальновидными относительно вызовов, которые представляет Россия <...>», – заявил представитель американского военного ведомства.
Накануне Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ (СНВ-3) на пятилетний срок.
В прошлую среду кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заметил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) отвечает интересам национальной безопасности США. В свою очередь кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам также заявил, что новая американская администрация Джозефа Байдена намерена добиваться продления ДСНВ (СНВ-3).
В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что в Кремле приветствовали бы, если бы американцы проявили настрой на сохранение ДСНВ, Россия последовательно выступает за сохранение «этого важнейшего и краеугольного документа с точки зрения мировой стабильности и безопасности».
Напомним, 4 января Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, сообщил, что новая администрация США настроена договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3.
В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций.
Экс-глава ФРС поддержала санкции против России по Украине и Крыму
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Кандидат на пост главы Минфина США в администрации Джозефа Байдена, экс-глава ФРС Джанет Йеллен заявила о строгой приверженности санкциям против России по Украине и Крыму.
«Я привержена строгому выполнению санкций за российские действия <...> в Восточной Украине и в Крыму, а также по другим угрозам национальной безопасности США», – приводит ТАСС текст ответов Йеллен на вопросы финансового комитета Сената со ссылкой на корреспондента Bloomberg Салеху Мохсин.
Йеллен заявила 19 января на слушаниях в Сенате по утверждению своей кандидатуры, что намерена осуществить обстоятельный анализ деятельности финансового ведомства в сфере введения санкций против других стран. «Я попрошу своего заместителя Уолли Адейемо провести всесторонний обзор американской санкций с тем, чтобы они использовались в стратегических целях и соответствующим образом», – отметила кандидат на пост главы Минфина США.
Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду на начало новой главы в российско-американских отношениях с приходом к власти Байдена. В воскресенье МИД России заявил о готовности к нормальному диалогу с США при новой администрации.
Между тем кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам назвал Россию «неотложным вызовом» для Соединенных Штатов, а также решительно поддержал поставки американского оружия Украине.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
В Черное море зашел эсминец США «Дональд Кук»
Силы Черноморского флота ведут слежение за вооруженным крылатыми ракетами эсминцем США «Дональд Кук», зашедшим в Черное море, сообщили в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны России).
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) «Дональд Кук» ВМС США, зашедшего 23 января 2021 года в акваторию Черного моря», – приводит РИА «Новости» сообщение.
Напомним, американский ракетный эсминец «Дональд Кук» с управляемым ракетным оружием входил в акваторию Черного моря 23 ноября. Корабль находился там до 4 декабря. Минобороны России сообщало, что Черноморский флот России следит за действиями эсминца. Ранее этот корабль дважды посещал грузинские порты, в том числе в прошлом году. Москва заявила протест США за заход эсминца в российские воды.
Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды.
США подготовили предложения о продлении ДСНВ
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Соединенные Штаты намерены в четверг передать послу России в Вашингтоне Анатолию Антонову предложение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на пятилетний срок, сообщил осведомленный источник Associated Press.
«Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан планировал передать предложение о продлении документа послу России в США Анатолию Антонову во второй половине дня», – приводит слова осведомленного источника ТАСС.
Накануне Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно о намерении новой администрации США продлить ДСНВ (СНВ-3) на пятилетний срок.
В прошлую среду кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заметил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) отвечает интересам национальной безопасности США. В свою очередь кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам также заявил, что новая американская администрация Джозефа Байдена намерена добиваться продления ДСНВ (СНВ-3).
В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что в Кремле приветствовали бы, если бы американцы проявили настрой на сохранение ДСНВ, Россия последовательно выступает за сохранение «этого важнейшего и краеугольного документа с точки зрения мировой стабильности и безопасности».
Напомним, 4 января Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, сообщил, что новая администрация США настроена договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3.
В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать Договор в заложника своих амбиций.
Москва призвала США как можно скорее начать переговоры по ДСНВ
Москва призывает Вашингтон в самые сжатые сроки приступить к переговорам по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Подобный настрой можем только приветствовать. Россия последовательно выступала и выступает за принятие такого решения», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Как отметила Захарова, в Москве готовы «не откладывая, вступить в контакт по линии внешнеполитических ведомств России и США для скорейшего оформления договоренности о продлении Договора о СНВ на пять лет». «Сделать это необходимо в самые сжатые сроки, учитывая, что его действие истекает 5 февраля 2021 года», – указала Захарова.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предложат России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок. Кремль приветствовал политическую волю Вашингтона по продлению ДСНВ и отметил, что все зависит от деталей этого предложения. В Совете Федерации указали, что Россия поддержит готовность Соединенных Штатов продлить Договор, если это не будет сопровождаться неприемлемыми дополнительными условиями.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, что заставило новую власть в Вашингтоне изменить подход к главному вопросу международной безопасности.
Глава Пентагона пренебрежительно высказался об F-35
Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер незадолго до своей отставки назвал истребитель пятого поколения F-35 «куском…».
Во время пресс-конференции, стенограмму которой приводит Пентагон, Миллер рассказал о своем разговоре с американским летчиком. По словам и. о. главы Пентагона, на его вопрос о том, на каком самолете летает пилот, тот ответил, что на F-35.
«Я такой: это кусок…. А он… засмеялся, я сказал: «Нет, серьезно, расскажите мне о нем», – заявил Миллер. При этом он добавил, что летчик назвал F-35 «невероятным самолетом».
«Я думаю, мы создали монстра, но вы это и так знаете», – сказал также и. о. главы Пентагона, передает РИА «Новости».
Миллер был назначен на пост действующим на тот момент президентом Дональдом Трампом 9 ноября 2020 года, он ушел в отставку с приходом новой администрации США.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на управление Пентагона по испытаниям сообщило, что у F-35 имеется 871 дефект, подрывающий его боеготовность. Изъяны связаны с программным обеспечением и аппаратурой самолета, десять из них относятся к потенциально серьезным проблемам первой категории: речь идет о критических дефектах, которые способны поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций.
Американское издание The National Interest, оценивая шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли, предположило, что при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с российским истребителем.