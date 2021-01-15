Авиакомпания «Россия» возобновила рейсы из Петербурга в Ереван

Авиакомпания «Россия» возобновила полеты по маршруту Санкт-Петербург – Ереван и обратно, сообщили в пресс-службе компании «Армения – международные аэропорты».

«Авиакомпания «Россия» возобновила с 15 января рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Ереван – Санкт-Петербург. Рейсы будут осуществляться один раз в неделю – каждую пятницу», – говорится в сообщении компании в Facebook.

Компания «Армения – Международные аэропорты» эксплуатирует аэропорты Звартноц (Ереван) и Ширак (Гюмри) в соответствии с договором о концессионном управлении сроком на 30 лет, заключенным с армянским правительством в 2001 году. Собственником компании является аргентинская American International Airports.

Как ранее сообщили в пресс-службе авиакомпании, Армения в настоящее время полностью сняла запрет на въезд в страну воздушным транспортом для иностранцев, однако для этого им нужно иметь отрицательный тест на коронавирус, который сделан не более чем за трое суток до предъявления на границе. Тест также можно сделать в аэропорту Еревана, однако тогда гражданин будет обязан самоизолироваться до готовности теста, результат которого станет известен в течение 48 часов, передает ТАСС.

В авиакомпании также напомнили, что, прилетев в Россию, также нужно сдать тест на коронавирус методом ПЦР и предоставить результат в Роспотребнадзор. Результаты тестов, сделанных иным методом, не принимаются. До получения отрицательного результата теста пассажир также обязан соблюдать самоизоляцию.

Согласно расписанию Пулково, в Ереван также выполняет прямые рейсы авиакомпания Nordwind. Ряд авиакомпаний также предлагают добраться до столицы Армении с пересадками.