Россияне захотели сменить квартиры на дома

Более двух третей россиян (68%) хотели бы жить в индивидуальном доме, менее трети (28%) предпочитают жилье в многоквартирном доме, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В сообщении на сайте ВЦИОМ говорится, что среди опрошенных «в идеале хотели бы жить в квартире 28%, в индивидуальном доме (в том числе в коттеджном поселке или в таунхаусе) – 68%».

При этом большинство (64%) респондентов живут в квартире, только 29% живут в индивидуальном доме или в коттеджном поселке.

В качестве главной причины, которая не позволяет переехать в частный дом, 73% назвали недостаток финансовых средств, еще 14% отметили, что их устраивает нынешнее жилье, 13% указали, что дом требует постоянных вложений, а 8% хотели бы построить дом самостоятельно.

Опрос также показал, что наличие социальной инфраструктуры в пешей доступности – основной фактор в выборе жилья в индивидуальном доме для опрошенных, это условие выделили 56%.

Немаловажными показателями являются также транспортная доступность (52%), безопасный район и близость парков (41%).

Опрос «Идеальное жилье глазами россиян» был проведен ВЦИОМ 24-30 сентября 2020 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, в апреле в России запустили льготную ипотеку под 6,5% на жилье в новостройках. В октябре программу продлили о середины следующего года. Это позволит выдать порядка 600 тыс. кредитов на 1,8 трлн рублей, 152 тыс. кредитов на 303 млрд рублей может быть выдано до конца 2020 года.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, когда остановится рост цен на жилье.