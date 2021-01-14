Мать получивших обморожение детей в Татарстане решили лишить родительских прав

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14 января, четверг  |  Последнее обновление — 10:31  |  vz.ru
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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Думские «голубые фишки» ждет испытание на выборах-2021

Не исключено, что к четырем привычным участникам в новой Думе прибавится и пятая партия Владимир Федоренко/РИА Новости
В новой Госдуме может сложиться «4-5-партийная модель», у одной из партий-новичков есть шанс пробиться в парламент, считают политологи. Однако не только новым, но и старым парламентским партиям придется трудно – в 2021 году электорат стал очень взыскательным. Избиратели хотят «яркой кампании» и при этом «демонстрации уважения» к своим запросам. Котировки каких партий в итоге пойдут вверх и кто составит конкуренцию думским «голубым фишкам»? Подробности...
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Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

Советская бронетехника у телевышки, Вильнюс, январь 1991 года Андрей Бабушкин/ТАСС
Ровно тридцать лет назад, 13 января 1991 года, в Вильнюсе произошло то, что стало одним из важнейших катализаторов развала СССР. Почему современная Литва так яростно защищает миф о «январских событиях», в чем заключались ошибки советских властей и какую роль в происходящем играл будущий глава чеченских боевиков Аслан Масхадов? Подробности...
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«Арабская весна» рискует повториться из-за русского хлеба

«Арабская весна» затронула весь глобальный миропорядок REUTERS/Goran Tomasevic
Планета отмечает десятилетие «арабской весны» – цепочки революций, сделавших ее менее безопасной. Война в Сирии, убийство Каддафи, расцвет ИГИЛ, миграционный кризис, усиление евроскептиков и Брексит – все это связывают с кровавыми бунтами 2011 года. Теперь они рискуют повториться опять, и связано это не с кознями ЦРУ, а с внешней торговлей России. Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Приведет ли американская перестройка к развалу США

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Равновесия, столь нужного сейчас для взявшего реванш американского истеблишмента, не будет. Поэтому нам, исходя из наших национальных интересов, при всех симпатиях к националистам, остается пожелать Америке только одного – любой перестройки, главное, чтобы с ускорением. Подробности...
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Следующие 80 лет уже запрограммированы

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
К исходу 2020 года наш век вполне достойно управился с перекройкой миропорядка. Он в один присест, практически со скоростью перемены первого и второго блюд, схрумкал и ялтинский мир, и однополярную глобализацию. При этом дважды (!) погребённая катастрофами ХХ века Россия опять как новенькая. Подробности...
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Семибигтековщина провозгласила конец свободы слова

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Наши местные споры о том, имеет ли частная компания за океаном право на идеологическую цензуру, лишены реального смысла. Если такое право существует, если оно укладывается в действующие законы США, это ещё хуже для всех нас, для всего мира. Подробности...
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Кого убьет новая «арабская весна»

Стратегический союз Украины и Молдавии

США превращаются в диктатуру

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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Мать получивших обморожение детей в Татарстане решили лишить родительских прав

    14 января 2021, 10:08

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Органы опеки в Татарстане намерены лишить родительских прав жительницу Алексеевского района, двое малолетних детей которой получили обморожение, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

    Ранее прокуратура Татарстана сообщила, что годовалый мальчик и четырехлетняя девочка получили обморожение в ночь на среду в селе Куркуль Алексеевского района республики. По информации Детской республиканской клинической больницы Татарстана, куда дети были доставлены специальными бригадами врачей, мальчик находится в крайне тяжёлом состоянии, в реанимации, девочка – в состоянии средней степени тяжести.

    «Решается вопрос о лишении матери родительских прав по заявлению отдела опеки. Об этом решении уведомлена районная прокуратура», – передает РИА «Новости» слова Галиева.

    Он уточнил, что в связи с угрозой безопасности жизни и здоровью детей они отобраны отделом опеки и до решения суда обратно не вернутся. Ранее семья на профилактических учетах не состояла.

    По информации регионального СК, в отношении 22–летней матери детей возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего».

    По версии следствия, подозреваемая после распития спиртных напитков с сожителем матери ушла из дома в неотапливаемый сарай, взяв с собой двух детей полутора и четырех лет. На улице был мороз ниже 30 градусов. Спустя некоторое время, как установлено, старший ребенок замерз, и женщина вернулась с ним в дом, оставив в сарае младшего. Утром его обнаружила пришедшая с работы бабушка ребенка.

    Подозреваемая задержана. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

    Напомним, 34-летняя Надежда Куликова 18 февраля 2019 года обратилась в полицию с заявлением о пропаже шестилетнего сына. По ее словам, днем ранее она ехала в машине с ребенком мимо заповедника «Лосиный остров» и по его просьбе заехала туда, а он убежал и не вернулся. Следователи сообщали, что женщина на протяжении длительного времени не обращалась за помощью, в то время, как ее ребенок ночью на морозе пытался найти выход из леса.

    Утром 18 февраля ребенка обнаружили около автозаправки. Свидетели сообщили следствию, что на мальчике был обмотанный липкой лентой мешок. Рассказ ребенка противоречил версии матери. При осмотре ее автомобиля следователи изъяли три рулона скотча и нож, были назначены дактилоскопическая и молекулярно-генетическая экспертизы.

    22 февраля прошлого года Преображенский суд Москвы арестовал Куликову. Ей было предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105) и жестоком обращении с детьми (ст. 156 УК РФ). Куликова отрицает обвинение в покушении на убийство сына, но признает, что поступила с ним жестоко. В итоге суд отправил женщину на принудительное лечение.


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