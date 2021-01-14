Мать получивших обморожение детей в Татарстане решили лишить родительских прав

Органы опеки в Татарстане намерены лишить родительских прав жительницу Алексеевского района, двое малолетних детей которой получили обморожение, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

Ранее прокуратура Татарстана сообщила, что годовалый мальчик и четырехлетняя девочка получили обморожение в ночь на среду в селе Куркуль Алексеевского района республики. По информации Детской республиканской клинической больницы Татарстана, куда дети были доставлены специальными бригадами врачей, мальчик находится в крайне тяжёлом состоянии, в реанимации, девочка – в состоянии средней степени тяжести.

«Решается вопрос о лишении матери родительских прав по заявлению отдела опеки. Об этом решении уведомлена районная прокуратура», – передает РИА «Новости» слова Галиева.

Он уточнил, что в связи с угрозой безопасности жизни и здоровью детей они отобраны отделом опеки и до решения суда обратно не вернутся. Ранее семья на профилактических учетах не состояла.

По информации регионального СК, в отношении 22–летней матери детей возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего».

По версии следствия, подозреваемая после распития спиртных напитков с сожителем матери ушла из дома в неотапливаемый сарай, взяв с собой двух детей полутора и четырех лет. На улице был мороз ниже 30 градусов. Спустя некоторое время, как установлено, старший ребенок замерз, и женщина вернулась с ним в дом, оставив в сарае младшего. Утром его обнаружила пришедшая с работы бабушка ребенка.

Подозреваемая задержана. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 34-летняя Надежда Куликова 18 февраля 2019 года обратилась в полицию с заявлением о пропаже шестилетнего сына. По ее словам, днем ранее она ехала в машине с ребенком мимо заповедника «Лосиный остров» и по его просьбе заехала туда, а он убежал и не вернулся. Следователи сообщали, что женщина на протяжении длительного времени не обращалась за помощью, в то время, как ее ребенок ночью на морозе пытался найти выход из леса.

Утром 18 февраля ребенка обнаружили около автозаправки. Свидетели сообщили следствию, что на мальчике был обмотанный липкой лентой мешок. Рассказ ребенка противоречил версии матери. При осмотре ее автомобиля следователи изъяли три рулона скотча и нож, были назначены дактилоскопическая и молекулярно-генетическая экспертизы.

22 февраля прошлого года Преображенский суд Москвы арестовал Куликову. Ей было предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105) и жестоком обращении с детьми (ст. 156 УК РФ). Куликова отрицает обвинение в покушении на убийство сына, но признает, что поступила с ним жестоко. В итоге суд отправил женщину на принудительное лечение.