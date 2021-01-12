Выброс парниковых газов в США резко сократился из-за пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса спровоцировала сильнейший экономический спад в США, что в свою очередь привело к сокращению выброса парниковых газов, следует из данных исследовательской компании Rhodium Group.

В 2020 году выброс парниковых газов уменьшился на 10,3%, передает ТАСС.

Как отмечается в исследовании, это крупнейшее разовое сокращение выбросов после Второй мировой войны, которое превышает даже показатели рецессии 2009 года. Кроме того, вредные выбросы в стране впервые сократились до уровня 1990 года, или на 21% по сравнению с 2005 годом, что перекрывает соответствующие обязательства Вашингтона по Копенгагенскому соглашению. При этом указывается, что 2020 год «ни в коем случае не должен рассматриваться в качестве первого взноса США в выполнение своих обязательств по Парижскому соглашению», по которым к 2025 году вредные выбросы должны сократиться на 26-28% от уровня 2005 года. Эксперты считают, что в 2021 году экономика Соединенных Штатов начнет восстанавливаться, и это повлечет рост выброса парниковых газов.

Ранее Москва заявила о готовности к диалогу с США по теме климата.

В ноябре прошлого года ученые заявили, что даже если выбросы парниковых газов сократить до нуля, рост глобальных температур будет продолжаться еще минимум сто лет.