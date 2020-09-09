Анонсировано громкое назначение в администрации Лукашенко

В резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко готовится «громкое» кадровое назначение, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал.

«Громкое кадровое назначение во Дворце Независимости! Ждите новостей!» – сообщил Telegram-канал «Пул Первого», который первым публикует сообщения о работе президента.

Ранее Лукашенко назначил нового госсекретря Совета безопасности, глав комитета госбезопасности и комитета госконтроля.

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