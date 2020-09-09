Грузия продает акции компании «Теласи», чей контрольный пакет принадлежит России

Партнерский фонд Грузии на аукционе 9 сентября продает за 10,5 млн долларов 24,5% акций тбилисской энергораспределительной компании «Теласи», контрольный пакет в которой – 75,% – принадлежит российской «Интер РАО» с 2003 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Чтобы стать собственником после приобретения акций, необходимо будет получить согласие национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии – таково требование парламента.

Министр экономики Грузии Натиа Турнава заявила, что «процесс будет прозрачным» и она «не видит никаких рисков».

«Теласи» обслуживает более чем 600 тыс. потребителей.

«Интер РАО» владеет в Грузии также двумя ГЭС на реке Храми мощностью 113 МВт и 114 МВт соответственно.