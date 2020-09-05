Кобзев обсудил с властями Иркутска благоустройство территорий

Временно исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев обсудил с вице-мэром Иркутска Дмитрием Ружниковым благоустройство парка Комсомольский и «Сада Томпсона» в Ленинском районе города.

Врио губернатора предложил использовать для этих целей возможности федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», передает «Байкал 24».

Городским властям для этого необходимо подготовить соответствующие документы и дизайн-проекты благоустройства, сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

Чиновники напомнили, что Комсомольский – самый большой парк микрорайона Второй Иркутск. В прошлом году уже была разработана концепция реконструкции территории парка. Работы по благоустройству Комсомольского планируется начать в 2021 году.

«Такие зеленые зоны, как парк Комсомольский необходимо сохранять и возрождать. Эту работу будем вести планомерно», – пообещал Дмитрий Ружников.

На особо охраняемой территории «Сад Томсона», которая создана на месте питомника известного в Сибири садовода и селекционера, первые работы по благоустройству выполнены в 2017 году. Тогда были установлены ограждения территории, опоры освещения и т.п. В настоящее время «Сад Томсона» включен в перечень объектов, работы на которых будут проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев отметил значимость обоих территорий не только для жителей Ленинского района, но и для всех иркутян, а также посоветовал продумать создания комфортной среды «как для молодежи, так и для людей старшего возраста».

«Со своей стороны окажем необходимую поддержку. Договорились, что в рамках Совета по строительству и архитектуре будем присваивать особо значимым проектам благоустройства статус региональных проектов», – сказал Игорь Кобзев. По его словам, это позволит провести софинансирование работы из регионального бюджета и привлечь средства из других федеральных программ.