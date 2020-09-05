Кобзев обсудил с властями Иркутска благоустройство территорий

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5 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 19:26  |  vz.ru
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«Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе

США помогут Газпрому подписать контракт с Китаем по второй «Силе Сибири» Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
Новый газопровод в Китай «Сила Сибири – 2» объединит газотранспортные системы запада и востока, заявил Газпром. Это позволит Москве оперативно перенаправить в Китай идущие сейчас в Европу объемы газа. Что этот газопровод даст России и стоит ли Европе опасаться «Силы Сибири – 2»? Подробности...
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«Крепкий орешек» Лукашенко пошел на скорейшее сближение с Россией

Александр Лукашенко показал, как нужно побеждать в информационной войне Михаил Метцель/ТАСС
Слив записи переговоров представителей польских и немецких спецслужб о ситуации с блогером Навальным и протестах в Белоруссии озадачил наблюдателей. Одни называют разговор монтажом, другие считают подлинным. С технической точки зрения осуществить такой перехват для белорусского КГБ не составляет труда. Если верить содержанию записи, получается, что информационную войну против Москвы и Минска ведут одни и те же силы. Подробности...
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Как «калужское чудо» работает на людей

Региональные власти прилагают усилия не только к тому, чтобы областной центр выглядел красиво Светлана Тарасова/РИА «Новости»
Как совместить меры по борьбе с эпидемией и поддержку промышленных производств? Создать комфортную жизнь для населения и одновременно экономить бюджет? Наладить обратную связь с гражданами, в том числе в социальных сетях? Рецепты управления регионом от и. о. губернатора Калужской области Владислава Шапши для специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Сбежавшие из России мигранты вызвали в своих странах кризис

Трудовые мигранты гораздо более счастливы в России, чем у себя дома Муса Салгереев/ТАСС
«Мы зарабатываем копейки», «живем, как бомжи». Такими словами описывают свое положение трудовые мигранты, не так давно из-за пандемии вернувшиеся из России к себе на родину. Рост преступности – далеко не самое худшее, с чем в результате столкнулись и сами мигранты, и их сограждане, и страны Средней Азии в целом. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Почему Николай II не стал Петром Великим

Тимур Шерзад, журналист
105 лет назад, 5 сентября 1915 года, император Николай II принял на себя командование вооруженными силами Российской империи. Но унаследовать лавры Петра I у последнего русского царя не получилось – результатом стала не победа, а революция. Подробности...
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«Северный поток – 2» мешает газовому блицкригу США в Европе

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Загадочное отравление Навального расставляет все на свои места: помогает наладить подпортившиеся отношения США и Германии и при этом снимает с Берлина тягостное обязательство во что бы то ни стало завершить строительство «Северного потока – 2». Подробности...
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Большевикам доверять нельзя

Андрей Бабицкий, журналист
Суть большевизма – вовсе не диктатура пролетариата. Его вообще незачем привязывать к Марксу. Большевики – тоталитарная секта, члены которой убеждены в наличии единственно верного учения, которое «всесильно». Подробности...
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Россия и Китай столкнулись в США

Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
  • Да, надо перенести на Дальний Восток

  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
Вы как потребитель пользовались когда-либо книгой жалоб?
  • Да

  • Нет
Какой должна быть система образования России в условиях угрозы коронавируса?
  • Очной

  • Дистанционной

  • Смешанной очно-дистанционной
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    Кобзев обсудил с властями Иркутска благоустройство территорий

    5 сентября 2020, 19:26

    Временно исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев обсудил с вице-мэром Иркутска Дмитрием Ружниковым благоустройство парка Комсомольский и «Сада Томпсона» в Ленинском районе города.

    Врио губернатора предложил использовать для этих целей возможности федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», передает «Байкал 24».

    Городским властям для этого необходимо подготовить соответствующие документы и дизайн-проекты благоустройства, сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

    Чиновники напомнили, что Комсомольский – самый большой парк микрорайона Второй Иркутск. В прошлом году уже была разработана концепция реконструкции территории парка. Работы по благоустройству Комсомольского планируется начать в 2021 году.

    «Такие зеленые зоны, как парк Комсомольский необходимо сохранять и возрождать. Эту работу будем вести планомерно», – пообещал Дмитрий Ружников.

    На особо охраняемой территории «Сад Томсона», которая создана на месте питомника известного в Сибири садовода и селекционера, первые работы по благоустройству выполнены в 2017 году. Тогда были установлены ограждения территории, опоры освещения и т.п. В настоящее время «Сад Томсона» включен в перечень объектов, работы на которых будут проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

    Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев отметил значимость обоих территорий не только для жителей Ленинского района, но и для всех иркутян, а также посоветовал продумать создания комфортной среды «как для молодежи, так и для людей старшего возраста».

    «Со своей стороны окажем необходимую поддержку. Договорились, что в рамках Совета по строительству и архитектуре будем присваивать особо значимым проектам благоустройства статус региональных проектов», – сказал Игорь Кобзев. По его словам, это позволит провести софинансирование работы из регионального бюджета и привлечь средства из других федеральных программ.


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