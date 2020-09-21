Стало известно, с гражданами каких стран москвичи чаще всего заключают браки

Управление ЗАГС Москвы опубликовало список стран, с гражданами которых наиболее часто вступали в брак москвичи в 2020 году.

«С начала 2020 года с иностранными гражданами было заключено более 6 тыс. браков. Браки с гражданами ближнего и дальнего зарубежья составляют около 15% от общего числа. Женихов среди иностранных граждан больше, чем невест», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы управления ЗАГС Москвы.

Сообщается, что московские невесты чаще всего выбирали супругов из Турции (81 брак), Нигерии (63), Вьетнама (54) и США (47), а московские женихи ­– из Греции (66), Вьетнама (50) и Нигерии (15).

«Среди иностранных граждан невесты являются гражданами около 60 разных стран, а женихи представляют около 100 различных государств», – отметили в пресс-службе.

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