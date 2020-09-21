Найдено тело пропавшего в Новосибирске пожилого ученого

В Новосибирске обнаружено тело пропавшего в марте сотрудника Института горного дела, 87-летнего доктора технических наук Геннадия Кулакова, сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

«Возле Южного кладбища в Советском районе было обнаружено тело с гнилостными изменениями. При погибшем имелась записка с данными, которые позволили предположить, что данное лицо является Геннадием Кулаковым. По данным следствия, мужчина всегда ее имел при себе на случай его пропажи», – приводит слова представителя регионального управления РИА «Новости».

В следственном управлении отметили, что точную причину смерти потерпевшего установят по результатам судебно-медицинской экспертизы. Кулаков пропал 3 марта в центре Новосибирска после выхода с работы.

Напомним, в сентябре 2015 года в центре Москвы обнаружили тело американского профессора.