Мишустин провел переговоры с премьером Белоруссии

Премьеры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко провели телефонные переговоры о торгово-экономическом сотрудничестве, сообщили в пресс-службе российского правительства.

Беседа прошла 16 сентября, сообщается на сайте правительства.

«Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили приоритетные задачи в контексте дальнейшего развития российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание энергетической и транспортной сферам. Приняты решения об активизации взаимодействия российских и белорусских министерств и ведомств в различных областях», – отмечается в сообщении.

Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко прошли в Сочи в понедельник. Встреча глав государств продлилась более четырех часов. Стороны договорились о выделении Белоруссии кредита на 1,5 млрд долларов.