Агроном объяснил зависимость Украины от русской картошки

Картофелю требуется влага и умеренная температура, чего нет на Украине, а поэтому в России его урожай существенно выше, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов. Запрет на поставки российского картофеля приведут к росту цен на этот продукт на Украине, считает он.

В министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины заявили, что намерены запретить импорт картофеля из России. Уточняется, что такие меры необходимы для того, чтобы поддержать отечественного производителя.

«Если говорить о сельскохозяйственной составляющей, то картофель – это растение, которое требует умеренных температур и достаточно влажности. На Украине, как правило, этого не хватает. Все-таки это более южная страна, более теплая и менее обеспеченная водой. Поэтому картофель, не говоря уже о капусте, растет все-таки лучше у нас, а не там», – говорит Викулов.

По его словам, именно из-за недостатка собственного картофеля, Украина покупает его у России, где его в избытке. Агроном также отмечает, что любой запрет повышает цены. А поэтому падение конкуренции и уменьшение количества продукта на рынке приведут к подорожанию картофеля в стране. Также агроном подчеркивает, что на цену товара, как правило, влияет и сезонность.

Ранее российские фермеры предупредили, что пандемия коронавирусной инфекции, более поздняя посевная кампания и непогода могут привести к повышению цен на некоторые продукты, особенно на картофель.