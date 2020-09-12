Назван продукт, который может существенно подорожать

Осенью может сильно подорожать картофель, сообщают СМИ.

Пандемия коронавирусной инфекции, более поздняя посевная кампания, а также непогода приведут к повышению цен на продукты, особенно картофель, рассказали фермеры газете «Московский комсомолец».

Из-за засухи в Сибири, на Урале, в Алтае и Ставропольском крае, а также подтоплений в Подмосковье, Чувашии и Костроме поля с картофелем сильно пострадали, поэтому фермеры ожидают недобора урожая.

Между тем в АККОР (Всероссийской ассоциации фермеров) уточнили, что, хотя из-за катаклизмов и пандемии производство овощей в фермерском секторе сократится, это изменение не будет критичным и массовых банкротств не ожидается.