Евгения Медведева решила вернуться к Тутберидзе

Призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой работала ранее, сообщил ряд источников, не связанных друг с другом.

После Олимпиады-2018 Медведева перешла от Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто (Канада), передает РИА «Новости».

Напомним, фигуристка Евгения Медведева, получив серебро Олимпиады-2018 и уступив Алине Загитовой, сменила тренера Этери Тутберидзе на канадца Брайана Орсера и уехала тренироваться за границу. За этим последовал спад в ее спортивных результатах: по итогам чемпионата России Медведева заняла седьмое место, не смогла пробиться в финал Гран-при и не выступала на чемпионате Европы в Минске.

В феврале Медведева победила в женском одиночном катании в финале Кубка России, который прошел в Великом Новгороде.

На чемпионате мира в Японии победу одержала Алина Загитова, Евгения Медведева показала третий результат.