Российская туристка умерла на отдыхе в Абхазии

В Абхазии умерла российская туристка 1942 года рождения, поступившая в больницу в Сухуме с сердечным приступом.

Как сообщил помощник генпрокурора по связям с общественностью Даур Амичба, женщина находилась в Абхазии на отдыхе. По предварительной информации, у нее случился инфаркт, передает «Sputnik Абхазия».

По словам Амичба, в настоящее время по факту смерти проводится доследственная проверка. После проведения вскрытия родственники умершей смогут транспортировать ее в Россию.

Пресс-секретарь посла России в Республике Абхазия Денис Лавриков отметил, что на данный момент решается вопрос об оформлении всех необходимых документов, связанных с транспортировкой тела на территорию России по месту жительства умершей.

В 2019 году 54-летняя туристка из России Нелли Лаптева после инсульта скончалась в клинике в Анталье.