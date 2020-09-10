Главком ВС Украины заразился коронавирусом

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заразился коронавирусом, сообщили СМИ.

«Это правда. Хотя еще несколько дней тому назад мы видели его на работе и выглядел он абсолютно здоровым человеком», – передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Сегодня» слова высокопоставленного чиновника Минобороны Украины. О нынешнем состоянии здоровья Хомчака не сообщается.

С начала пандемии на Украине выявлено 145612 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 65877 человек (45,2%), умерли 3 023, на лечении остаются 76712.

Напомним, во вторник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина откажется от разработанной в России вакцины от коронавируса COVID-19 в пользу производителей из Европейского союза и США.

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