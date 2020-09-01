Актер Борис Клюев умер после тяжелой болезни Актриса Ирина Печерникова скончалась за несколько часов до юбилея 1 сентября 2020, 23:42 Текст: Антон Антонов

На 75-м году жизни умерла советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова, сыгравшая главную роль в фильме «Доживем до понедельника», сообщила ее подруга Нина Давыдова. Давыдова сообщила, что «пока причина смерти неизвестна», передает ТАСС. Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в Грозном. Играла в театре «Ленком», Театре имени Маяковского, Театре на Малой Бронной, Малом театре. Печерникова исполнила главную роль в фильме «Доживем до понедельника». Кроме того, она снялась в таких фильмах, как «Щит и меч», «Любовь к трем апельсинам», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Два капитана», «34-й скорый». Во вторник директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила о смерти актера Бориса Клюева.

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