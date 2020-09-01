Полиция Берлина объяснила видео с избитой участницей протестов

Полиция Берлина прокомментировала видео с 60-летней женщиной, избитой на демонстрации: правоохранители заявили, что та оказала сопротивление при задержании и была «легко ранена», по факту проводится проверка.

В пресс-службе полиции сообщили, что «60-летняя женщина была задержана в прошлое воскресенье (30 августа) незадолго до 13.00 (14.00 мск) полицейскими на (площади) Гроссер Штерн в Тиргартене, поскольку она участвовала в несанкционированной акции и не покинула ее, несмотря на неоднократные просьбы», передает РИА «Новости».

После она якобы «присела на землю и ударила полицейского ногой в живот», а когда правоохранители собирались унести ее – «попыталась укусить другого сотрудника за руку».

«Поскольку она продолжала сопротивляться, сотрудник ударил ее кулаком по спине. 60-летняя была легко ранена во время задержания, однако отказалась от предложенной медицинской помощи и смогла продолжить свой путь. Сотрудники не пострадали», – отмечается в сообщении.

В полиции добавили, что по факту происшествия проводится проверка.

Кроме того, прокомментировали в полиции и кадры задержания 42-летней беременной женщины, которое произошло также в Тиргартене: она «около 13.45 (14.45 мск) пыталась прорвать оцепление», а также «ударила сотрудника и плюнула в него».

В результате «сотрудники повалили женщину на землю и задержали», медработники скорой помощи «не обнаружили травм», от госпитализации беременная отказалась.

Теперь женщине грозит обвинение в «сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов посредством нападения и телесных повреждений».

Напомним, в Берлине в субботу прошла акция протеста против политики властей, направленной на борьбу с пандемией коронавируса. На ней, по разным подсчетам, собралось до 18 тыс. человек.

При этом протестующие скандировали фамилию российского лидера Владимира Путина. Этот момент сняли на видео.

Митингующие уточнили, что выкрикивают фамилию Путина, так как глава российского государства «может надавить на президента США Дональда Трампа», сказал закадровый голос. Затем депутат Палаты представителей Берлина Гуннар Линдеманн («Альтернатива для Германии») заявил, что демонстранты скандировали фамилию российского лидера из уважения к нему.

Отметим, что полицейские операции сопровождались случаями превышения полномочий. Видеозаписи таких злоупотреблений появились в Сети и вызвали большой резонанс в Германии. Так, был опубликован ролик с грубым задержанием одной из участниц демонстрации: ее положили на асфальт, а затем один из полицейских несколько раз ударил женщину кулаком по спине. Другой ролик показывает, как полицейский прижимает за шею к земле беременную женщину.