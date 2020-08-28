Проект «Будущее России» подвел итоги ситуации с пожарами летом

Портал «Будущее России. Национальные проекты» на примере лесных пожаров представил разбор причин природных изменений и их возможных последствий.

Лесные пожары приходят летом не только в российскую тайгу, но и в разные широты других стран. Например, чрезвычайное положение и эвакуация были объявлены в Калифорнии. В последние годы пожары с человеческими жертвами происходят регулярно, передает ТАСС.

Тенденцию подкрепляют недавние опустошительные пожары в Австралии и Бразилии. В российском лесном ведомстве считают, что виной тому изменение климата, и ищут новые способы борьбы со стихией. Сокращение ущерба от лесных пожаров в три раза к 2024 году является одной из целей национального проекта «Экология».

Сегодня в густонаселенной Калифорнии площадь пожаров превысила 600 тыс. га (а всего в США в этом году пройдено огнем 1,5 млн га), около 200 тыс. жителей эвакуированы. Несмотря на то что в борьбе с огнем задействованы огромные силы и средства, одолеть стихию пока не удалось, свыше 1,5 тыс. домов сгорело или пострадало от огня, есть погибшие и раненые. С этим бедствием борются более 14 тыс. пожарных, но пока остановить продвижение стихии им не под силу. Да и прогнозы погоды неутешительны: метеорологи предупреждают о порывистом ветре, а дождей не ожидается.

При этом причина бедствия весьма необычна: сначала пришла аномальная жара, а потом циклон, пронесшийся над Сан-Франциско, ударами 12 тыс. молний поджег лес. Возникло около 600 очагов пожара, которые разошлись в разные стороны. Всего же с начала года в Калифорнии возникло уже более 7 тыс. пожаров (а в целом в США – больше 38 тыс.), из них четверть – из-за молний.

Пожары этого года стали крупнейшими за всю историю штата. Но надо отметить, что в Калифорнии в последние годы регулярно горят леса и гибнут люди: в 2018-м от лесных пожаров погибли 86 человек, в 2017-м – 22, в 2015-м – четыре человека.

В связи с изменением климата необходимо серьезно адаптировать систему по охране лесов от пожара, считает начальник управления науки и международного сотрудничества Рослесхоза Владимир Дмитриев.

«В последнее время молнии становятся настоящим бичом лесного хозяйства. Кроме того, пожароопасность возрастает из-за изменения климата, волны жары. Лесные службы в России и во многих других странах готовы к традиционным угрозам XX века, а для готовности к вызовам нового тысячелетия нам придется перестраиваться, подумать о прогнозе, оперативном маневрировании силами и средствами», – отметил Дмитриев.

В России новой тенденцией стало смещение пожаров в Арктику, например труднодоступные районы севера Якутии, Чукотки и Магаданской области так «дружно» никогда не горели, говорят лесники.

«У нас очень сложный пожароопасный сезон, что вызвано изменением климата. Температурный фон в отдельных регионах был очень высоким. У нас впервые зафиксированы пожары в арктической зоне, такого не было никогда раньше. Надо отдать должное мужеству наших пожарных. У нас не гибнут люди, не страдают от лесных пожаров населенные пункты, нет паники и массовой эвакуации населения», – рассказал порталу заместитель руководителя Рослесхоза Александр Агафонов.

На севере Сибири и Дальнего Востока происходят явления, подобные калифорнийскому: сначала три месяца без дождя, затем от жары возникают необычные атмосферные явления, которые превращаются в сухие грозы.

«Последние несколько лет они становятся реальной проблемой. Если раньше был правдив лозунг, что девять из десяти пожаров случаются по вине человека, то в этом году крупные пожары случились явно не по вине человека – там просто нет людей. Это запад Чукотки, северо-восток Якутии и Магаданская область», – подчеркнул Дмитриев.

Повышение среднегодовых температур приводит не только к осложнению лесопожарной обстановки, но и к сокращению на одну-две недели периода между лесопожарными сезонами. Последние пожары в лесу на территории страны приходятся на конец декабря, а первые возникают уже в начале января, рассказал глава Рослесхоза Сергей Аноприенко.

«Причем предсказать, в какой части страны они произойдут, не так просто. В прошлом году это было Приморье, в этом – Карачаево-Черкесия: один регион на востоке, другой на западе России. Сорокаградусная жара устанавливается сейчас даже в районах вечной мерзлоты. Специалисты фиксируют перемещение условного центра лесных пожаров все дальше на север. Во многом это связано со сроками схода снежного покрова. В Якутии, на Камчатке, в Магаданской области они становятся сопоставимыми с центральноевропейскими», – отметил Аноприенко.

По наблюдениям лесничих, если раньше на севере снег сходил не ранее июня и после этого какое-то время почва оставалась достаточно влажной, не позволяла огню появляться, то в этом году уже в марте-апреле в регионах Сибири и Дальнего Востока установились аномально высокие температуры – местами под +40°C.

Как отметил Александр Агафонов, работа пожарных на удаленных северных территориях усложняется из-за отсутствия дорог и невозможности добраться до места тушения наземным транспортом. Единственное, что остается, – забрасывать самолетами и вертолетами десантников-пожарных «Авиалесоохраны».

По его словам, в этом году произошло примерно на 600 пожаров больше, чем в прошлом, однако площадь, пройденная огнем, на 1,8 млн га меньше. Причина в том, что в нынешнем сезоне совсем иначе выстроена работа по оперативному реагированию на эти пожары, отметил Агафонов. В будущем это направление предполагается только развивать: планируется увеличение числа лесных пожарных на региональных базах «Авиалесоохраны», а также выделение дополнительных средств на аренду воздушных судов во время пожаров. Однако в конечном счете эти планы зависят от правительства, которое определит бюджет на следующий год.

Без увеличения группировки «Авиалесоохраны» более оперативно решать задачи будет невозможно. Перспектива простая: необходимо увеличивать финансирование, численность, авиацию. У нас проработан вариант увеличения в регионах численности десантников-пожарных на 2,5 тыс. за три года и федерального резерва «Авиалесоохраны» – на 1 тыс. человек. Мы несправедливо многие годы забывали о людях, которые работают в лесу, выполняют сложнейшие задачи с риском для жизни. Однозначно планируем повышение денежного содержания таких специалистов. Это надо делать, чтобы удержать их и привлечь молодежь», - подчеркнул Агафонов.

В этом году, несмотря на климатические сложности, тушение пожаров получилось вполне успешным, поскольку оперативный штаб в традиционно сложных регионах – Иркутской области и Красноярском крае – сумел сосредоточить достаточные резервы десантников-пожарных. Начиная с апреля пожары по всей стране тушат от 2,5 тыс. до 7,5 тыс. человек, что зависит от пожарной обстановки.

Наиболее сложная обстановка в настоящее время в Красноярском крае, там работают около 1 тыс. человек и 150 единиц пожарной техники, однако ситуация под контролем, эвакуации и сгоревших поселков нет. И это несмотря на возросшее число пожаров.

Красноярский край в силу своих размеров и огромной площади лесов из года в год занимает первые строчки в пожарных сводках. Поэтому сегодня прорабатывается вопрос о создании в крае северного авиационного центра «Авиалесоохраны» для тушения наиболее сложных и удаленных пожаров на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Чтобы их достигать, предполагается создать для авиации необходимые площадки подскока.

На этом фоне в международное информационное пространство вбрасываются странные заявления о происходящих каждый год именно в России опустошительных пожарах. При этом учитываются площади не только лесных, но и всех природных пожаров, включая палы травы. Такой обобщенный учет приводит к расхождению официальной статистики и данных общественности на миллионы гектаров.

Так, Greenpeace International в июле заявила о «мегапожарах в сибирской тайге»: со ссылкой на данные спутникового мониторинга международная организация подсчитала, что общая площадь природных пожаров с начала 2020 года в России достигла 19 млн га и превысила площадь Греции. В то же время, по данным Рослесхоза на тот момент, площадь лесных пожаров составляла 1,2 млн га. Легко жонглировать цифрами, когда неискушенный читатель не видит разницы между лесными пожарами (той самой горящей тайгой) и, например, сельскохозяйственными палами.

«Эксперты Greenpeace оценивают все площади пожаров: на землях сельхозназначения, на землях запаса и других площадях, а Рослесхоз отвечает только за земли лесного фонда. Большое количество неконтролируемых пожаров возникает на сельскохозяйственных землях, особенно весной и во время засухи. А спутник учитывает все, это в отчетности Greenpeace отмечается, и это основная причина расхождения в оценках», – сказал порталу заместитель директора по научной работе Всероссийского НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства Андрей Филипчук.

При этом он отметил, что в последние годы регионы перестали скрывать пожары и занижать их площади, так как за это теперь предусмотрено наказание вплоть до уголовного. К тому же зарплаты и премии чиновников не зависят от того, как регионы отчитываются о пожарах, главное, чтобы информация была объективной.

Также стоит сравнить «мегапожары» в Сибири, произошедшие этим летом, с тем, что еще не так давно творилось в Австралии. Сейчас там зима, а с сентября 2019-го по февраль 2020 года огнем по южному континенту было пройдено до 18 млн га. Притом что общая площадь лесов в стране – 134 млн га, из них кустарники занимают почти 100 млн. В результате погибли 34 человека, в том числе девять пожарных. Огонь уничтожил около 6 тыс. зданий, из которых 2,7 тыс. – жилые строения. Смог от австралийских пожаров достиг Чили и Аргентины. Среди основных причин природных пожаров в Австралии называют удары молний, человеческую неосторожность и поджоги. Ухудшение пожароопасной ситуации спровоцировали аномально высокая температура и отсутствие осадков. Для ряда штатов 2019 год стал самым сухим и жарким за всю историю метеонаблюдений.

Также горят леса Амазонии. По информации глобальной базы данных о пожарах, в начале засушливого сезона 2020 года в Бразилии наблюдается максимальное за десять лет число очагов природных возгораний. По данным Национального агентства космических исследований (INPE), с 1 по 10 августа в Бразилии возникло более 10 тыс. очагов возгораний – на 17% больше, чем за тот же период 2019 года. По данным Greenpeace, пройденная огнем площадь приблизилась к 1 млн га. Дым от лесных пожаров распространяется на другие страны региона (Бразилию, Боливию, Аргентину) в направлении Атлантического океана и восточной части Тихого океана.

В прошлом году во время крупных пожаров в Сибири та же Greenpeace обвинила Россию в загрязнении атмосферы планеты выбросами двуокиси углерода (СО2) – удельный вес выбросов из-за пожаров в Сибири привел страну к лидерству в общемировом выбросе СО2. И из-за горения Сибири и российских лесов Россия якобы стала виновницей ускорившегося таяния льдов в Арктике. Мы от своих выбросов не отказываемся, но, может быть, теперь пора выставить счет Австралии, Бразилии и США?

Изменение климата сказывается на частоте лесных пожаров во всех странах, пришло время вкладывать средства в лесопожарные службы, лесовосстановление, чистоту воздуха в городах. В России это задача всей страны, национального проекта «Экология» и общественности.