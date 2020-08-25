Тайный визит грузинских политиков в Абхазию привел к скандалу

Визит в Абхазию депутатов грузинского парламента от оппозиционного «Альянса патриотов» привел к скандалу – оппозиция и представители общественности в Сухуме требуют расследования обстоятельств этого факта, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Вице-спикер грузинского парламента Ирма Инашвили и депутат Георгий Ломия, согласно официальным данным, провели несколько часов в Абхазии 18 августа, передав икону Девы Марии в дар Илорскому (Елырскому) храму 11 века. Об этом визите стало известно только через несколько дней.

В Абхазии утверждают, что такой визит, несмотря на гуманитарную подоплеку, не должен остаться без политических последствий, в том числе потому, что Ирма Инашвили во время грузино-абхазской войны 1992-1993 как тележурналист освещала военные действия, удостоена в Грузии статуса ветерана войны и по законам Абхазии она является военным преступником.

Также отмечается, что в Абхазии требуют разобраться, почему грузинских депутатов встречал советник абхазского президента Лаша Сакания. Оппозиция считает обязательным расследовать, как грузинские политики пересекли границу Абхазии. Депутаты требуют, что разъяснения были даны генеральным прокурором Адгуром Агрбой.

«Альянс патриотов» выступает за налаживание отношений с Россией. В этой партии говорят, что без России Грузия не сможет урегулировать отношения с Абхазией и Южной Осетией.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД