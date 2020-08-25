Определены сроки швартовных испытаний фрегата «Адмирал Головко»

Швартовные испытания фрегата проекта 22350 «Адмирал Головко» начнутся летом 2021 года, сообщил глава «Северной верфи» Игорь Орлов.

«Швартовные испытания «Адмирала Головко» мы планируем начать летом 2021 года, а отправить корабль на ходовые - в первом квартале 2022 [года]», – передает ТАСС слова Орлова в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2020».

Он рассказал также, что «Северная верфь», ведущая серийное строительство фрегатов и корветов для ВМФ России, успешно решает проблему диверсификации и имеет контракты на строительство 14 судов рыболовецкого флота.

«Сейчас «Северная верфь» имеет действующие контракты на строительство 14 судов рыболовецкого флота», – сказал Орлов.

Говоря об участии «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в форуме, Орлов отметил, что предприятие традиционно представлено на выставке в составе ОСК.

«В демоцентре корпорации представлены модели экспортных вариантов наших корветов и фрегатов», – уточнил он.

По словам главы верфи, также на стенде Промсвязьбанка представлена модель ярусолова-процессора проекта MT1112XL как пример диверсификации производства.

«В перспективе строительство еще четырех (рыболовецких) судов, контракты на которые должны вступить в силу по итогам заявочной кампании», – сказал Орлов.

Напомним, 22 мая третий фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» спустили на воду в Санкт-Петербурге.