Рубль вырос к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,37%, до отметки в 74,52 руб., курс евро опустился на 0,26%, до 87,98 руб.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

По состоянию на 10.05 курс доллара находился на отметке 74,47 руб. (-0,44%), а курс евро – на уровне 87,94 руб. (-0,3%).

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