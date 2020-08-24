Экс-главу министерства транспорта Хабаровского края отправили под домашний арест

Центральный районный суд Хабаровска отправил под домашний арест подозреваемого в получении взятки бывшего главу Министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максима Прохорова.

«Прохорову назначена мера пресечения в виде домашнего ареста до 17 октября», – приводит слова представителя суда ТАСС.

Следственное управление СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области на прошлой неделе сообщило о задержании Прохорова по подозрению в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, экс-министр получил взятку в размере 1,5 млн рублей и 50 тыс. долларов в обмен на содействие устройству взяткодателя на вакантную должность в краевом государственном казенном учреждении.

Ранее врио губернатора Хабаровского края Дегтярев назначил нового главу регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, им стал Павел Андрюшко. Прохоров уволился после критики его работы по строительству дороги со стороны врио главы края Михаила Дегтярева.

По тому же уголовному делу были задержаны 39-летний взяткодатель и 34-летний посредник в передаче взятки. В местных СМИ и телеграм-каналах сообщалось, что задержан был начальник КГКУ «Хабаровскуправтодор» Александр Коренков. В Центральном районном суде сообщали, что Коренкова задержали за получение взятки и посредничество во взяточничестве (ст. 290 ч. 6 («Получение взятки»), ст. 291.1 ч. 4 («Посредничество во взяточничестве»). «Коренков заключен под стражу до 18 октября», – сказал представитель суда.

В минувший четверг в Хабаровском крае подвели итоги первого месяца работы Дегтярева.

Напомним, 20 июля президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять Дегтяреву, который до этого момента был депутатом Госдумы от ЛДПР.

Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

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