Первый замгоссекретаря США собрался в Россию для обсуждения Белоруссии

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн в скором времени собирается посетить с визитами Россию и Литву для обсуждения ситуации в Белоруссии, сообщили осведомленные источники Reuters.

По словам одного из источников, Бигэн может отправиться в поездку в ближайшие дни. По предположению другого источника, целью визита будет предотвращение дальнейшего насилия в Белоруссии и вмешательства России в ситуацию в республике, передает ТАСС.

«Я полагаю, что администрация [США] пытается отговорить Москву от вмешательства – самостоятельного или путем использования своего влияния на [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, чтобы побудить его к [более] жесткому подавлению [акций протеста]», – заявил источник.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о взаимопонимании с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в республике. В тот же день президент России обсудил ситуацию в Белоруссии с лидером Финляндии.

В четверг Путин в ходе телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам России и Евросоюза.

В среду глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза «сопровождать мирный демократический переход власти в Белоруссии».

На прошлой неделе штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов в республике, а сама она сообщила о создании координационного совета для обеспечения передачи власти в Белоруссии.

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