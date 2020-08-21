Патриарх Кирилл призвал задуматься о «собственном конце света»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе визита в Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь призвал задуматься о собственном конце света – смерти.

Патриарх отметил, что за Божественной литургией в пятницу читали отрывок из Евангелия по Матфею «И померкнут солнце и луна, и звезды спадут с неба, и тогда явится сын человеческий, грядущий на облаке во славе своей», передает РИА «Новости».

«Речь идет о конце человеческой истории, о втором страшном и славном пришествии Господа и Спасителя... Мы точно знаем, что все так и произойдет, поэтому тема конца света очень затрагивает людей. Но ведь куда ближе к нам не тот космический конец вселенной, а наш собственный конец света», – сказал патриарх.

Он подчеркнул, что для христианина вопрос своей смерти важен.

«Каждый ведь знает, как легко он поддается на искушения, на соблазны, как, идя порой против своей совести, против своей природы, совершает грех и беззаконие. С этим багажом мы и предстанем (перед Богом) не тогда, когда космос завершит свое физическое бытие, а когда просто перестанет биться один из органов нашего физического тела, именуемый сердцем... Сегодняшнее евангельское чтение помогает нам понять, что наша жизнь здесь обусловливает наше вечное бытие, и потому забота о спасении души должна быть самым важным приоритетом. Все иное нужно поставить на периферию», – добавил Кирилл.

Патриарх призывал в жизни обращаться к «высокому, возвышенному, святому, от Бога исходящему». В таком случае верующий обретает «великую мудрость, способность отличать пшеницу от плевел, существенное от третьестепенного».

«Мы поможем самим себе сохранить спокойствие и силу духа, перестать осуждать людей, перестать гневаться на людей и на обстоятельства, перестать обманывать родных, близких и чужих, мы будем жить просто, чисто и ясно. «Да будут слова ваши «да, да», «нет, нет», а что больше – от лукавого» (Мф. 5:37), учит нас Господь», – заключил патриарх.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что слухи о его богатствах не соответствуют действительности, и пояснил, что их распространяют из-за критики РПЦ в адрес «сильных мира сего».