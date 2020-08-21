Турция захотела стать энергетически независимой с помощью нового месторождения газа

Новое месторождение газа в Черном море может помочь Турции обрести энергетическую независимость от третьих стран, заявил министр финансов страны Берат Албайрак.

«Мы свидетели события, которое изменит историю нашей страны, мы счастливы и горды этим. Мы сегодня сделали шаг, который избавит нас от энергетической зависимости от третьих стран. Надеюсь, мы избавимся от дефицита платежного баланса, потому что сейчас самые большие средства расходуются на закупку энергоносителей», – цитирует министра РИА «Новости».

В пятницу президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Черном море найдено месторождение газа объемом 320 млрд кубометров.

Эрдоган предположил, что в районе месторождения могут быть и другие залежи газа, передает ТАСС.

«Эта находка крайне важна с точки зрения энергетической независимости нашей страны. До этого времени мы были полностью зависимы от поставок энергоносителей из-за рубежа, тратили сотни миллионов долларов на это. Но в 2017 году мы обновили нашу энергетическую стратегию, расширили флот исследовательских и буровых судов», – сказал он.