Женева обещала оплатить карманные расходы туристам

Женева обещает туристам 100 швейцарских франков (примерно 92 евро или 8 тыс. 100 руб.) для оплаты в отелях, ресторанах, кафе, барах и других точках притяжения города, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

На сайте АТОР уточняется, что наличными деньгами туристам воспользоваться не удастся. Сумма начисляется на специальную предоплаченную подарочную карту, которую можно использовать для оплаты в отелях, ресторанах, кафе, барах и других точках притяжения города.

Для участия в программе гости должны проживать не менее двух ночей в участвующем в акции отеле. Карту выдадут при регистрации в гостинице; на номер выдается только одна карта. Воспользоваться картой можно до 31 декабря 2020 года. Карту нельзя обменять на наличные, и любой остаток средств также не будет возвращен.

В проекте участвуют около 60 отелей, включая фешенебельные Mandarin Oriental Genève и Four Seasons Hôtel des Bergues, 66 баров и ресторанов, среди которых есть заведения с «мишленовскими» звездами. Также средства с карты можно потратить на экскурсии, музеи и на отдых в большом открытом бассейне, расположенном на берегу Женевского озера.

Россия и Швейцария возобновили авиасообщение с 15 августа.

Напомним, 1 августа Россия возобновила полеты за рубеж. Росавиация сообщала, что российские авиакомпании имеют право отказать в допуске на рейс иностранцу без подтверждающего отсутствие коронавируса документа.