Нефть коррекционно подешевела в ожидании встреч ОПЕК+

Взгляд
18 августа, вторник  |  Последнее обновление — 08:30  |  vz.ru
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США пытаются избавиться от критической зависимости от Китая

Американские самолеты, телефоны и оборонка полностью зависят от китайских редкоземельных металлов Reuters
Торговая война США с Китаем выявила критическую зависимость американцев от китайских редкоземельных металлов. Пекин одним щелчком пальцев может уничтожить всю Hi-Tech индустрию Штатов. Вашингтон в спешке начал поощрять развитие собственной отрасли по производству критически важных металлов. Как продвигаются попытки США избавиться от китайской зависимости и защитить национальную безопасность?  Подробности...
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Почему Лукашенко не «Лукашеску»

Белорусская оппозиция подставляется, сравнивая Лукашенко с Чаушеску Наталия Федосенко/ТАСС, Фотохроника ТАСС
Пока еще действующего президента Белоруссии стало модно сравнивать с руководителем социалистической Румынии Николае Чаушеску, правление которого закончилось революцией, большой кровью и смертным приговором трибунала. Но это сравнение некорректно: гораздо больше кризис вокруг Лукашенко напоминает ситуацию с другим политиком &#8722; президентом Венесуэлы Мадуро. И это плохая новость для белорусской оппозиции. Подробности...
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Русский «Hовик» был лучшим эсминцем своей эпохи

Эсминец «Новик» был прорывом для своего времени Public domain
Ровно сто пять лет назад имел место один из славных эпизодов нашей военно-морской истории: знаменитый эскадренный миноносец «Новик» одержал победу над двумя германскими эсминцами. Этому кораблю была суждена долгая и славная жизнь, он успел поучаствовать в Великой Отечественной. А относительно недавно останки «Новика» обнаружили подводные поисковики.  Подробности...
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Лукашенко сделал оппозиции предложение

Лукашенко пообещал бастующим рабочим квартиры и новую конституцию BelTA/Reuters
Лукашенко сказал, когда он покинет президентский пост – после принятия новой конституции. Оппозиции он предложил поработать над ней вместе. Эксперты не исключают, что Батька может предложить оппонентам и ряд постов в новом правительстве. Но оппозиция хочет получить власть прямо сейчас – Тихановская уже заявила о готовности стать национальным лидером. Возможен ли компромисс между Лукашенко и оппозицией? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Майдан расчеловечивает всех

Павел Волков, публицист
Я далек от гнилой «интеллигентской» позиции примирения преступника и жертвы. Я за борьбу против зла, то есть против социал-дарвинизма и нацизма. Но я не хочу, чтобы лозунгом борьбы за добро и свет стало: «Надо убить всех плохих, чтобы остались все хорошие». Подробности...
Обсуждение: 42 комментария

Почему американцы проиграли войну во Вьетнаме

Тимур Шерзад, журналист
55 лет назад, 17 августа 1965 года, американцы начали первую крупную сухопутную операцию во Вьетнаме. Тогда они еще не знали, что ввязываются в длинную и неприятную войну, которая сильно тряхнет саму Америку. Подробности...
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Миллионы мартышек с зеркальными камерами

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Кадриков снимают миллионы, а великих фото нет. Нет даже просто выдающихся фото. Все яркое, все блестит, технически прекрасно и – все однообразно в русле господствующей идеологии. Подробности...
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Почему Лукашенко не Чаушеску

Президент Лукашенко: устоит или нет?

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Белорусы пошли по польскому пути

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    Нефть коррекционно подешевела в ожидании встреч ОПЕК+

    18 августа 2020, 08:18

    Мировые цены на нефть во вторник утром немного снижаются после роста в понедельник в ожидании встреч ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

    По состоянию на 7.58 цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,22% – до 45,27 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,33% – до 42,75 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    В понедельник нефть подорожала в пределах 1% на ожиданиях по спросу. Как сообщали СМИ, государственные нефтяные компании Китая забронировали танкеры для перевозки примерно 20 млв баррелей американской нефти в августе и сентябре.

    Теперь внимание трейдеров обращено к грядущим встречам техкомитета и министерского комитета ОПЕК+, которые пройдут на этой неделе.

    Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме – на 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года, а далее – на 5,8 млн до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии – показатель в 11 млн баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

    Инвесторы также оценивают прогноз американского минэнерго, опубликованный в понедельник вечером. Согласно документу, добыча нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США, значительная часть производства которых представляет сланцевую нефть, в сентябре снизится по сравнению с августом на 19 тыс. баррелей в день, или на 0,25% – до 7,558 млн баррелей.

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