В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом Синоптики рассказали о погоде в Москве 17 августа 2020, 04:16 Текст: Ольга Никитина

В понедельник, 17 августа, в столичном регионе ожидается переменная облачность, по области местами небольшой дождь, сообщают синоптики. По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве поднимется до 22-24 градусов, по области – 20-25 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление – 744 ртутного столба.

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