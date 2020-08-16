Трамп изъявил желание встретиться с Путиным до выборов

Президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам, что хотел бы лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным до ноябрьских выборов в США, сообщил в воскресенье телеканал NBC News.

Согласно источникам, в администрации рассматривали несколько вариантов мест и дат проведения саммита, в том числе в сентябре в Нью-Йорке. Целью такого саммита в американской администрации считают объявление о прогрессе по выработке соглашения о контроле над ядерными вооружениями, передает РИА «Новости».

Отмечается также, что одним из вариантов, который рассматривает американская сторона, является подписание главами двух стран проекта соглашения о дальнейших переговорах по продлению СНВ-3.

Уточняется, что это позволило бы Трампу продемонстрировать в преддверии выборов, что он в состоянии вести переговоры о соглашениях.

Как сообщили телеканалу в Белом доме, до выборов у Трампа еще будут встречи с мировыми лидерами, однако пока неизвестно ничего конкретно про возможность общения с российским президентом.

Ранее сообщалось, что глава российского государства предложил провести встречу глав стран СБ ООН по урегулированию в Персидском заливе.