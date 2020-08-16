Трамп изъявил желание встретиться с Путиным до выборов

Взгляд
16 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:21  |  vz.ru
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Забастовка лишит Белоруссию долларов

Промышленности Белоруссии угрожают стачки рабочих Sergei Grits/AP/ТАСС
Союзное с Россией государство Белоруссия охвачено стачками и забастовками, о приостановке работы объявили сотрудники крупнейших предприятий страны. Лукашенко предупредил бастующих – простоем заводов и фабрик воспользуются конкуренты, которые займут место белорусских товаров на рынке. Какой ущерб нанесет экономике страны стачка и таит ли она опасность для российских смежных производств? Подробности...
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При каких условиях Россия могла бы спасти Лукашенко

Александр Лукашенко очень рассчитывает на помощь Владимира Путина Михаил Метцель/ТАСС
Похоже, Александр Лукашенко осознал всю глубину кризиса, в который погружается и его страна, и он лично как политик. Президент Белоруссии публично заявил, что будет просить у российского лидера Владимира Путина помощи в том, чтобы справиться с «цветной революцией». Нужно ли России помогать белорусскому руководству, и если да – то на каких условиях? Подробности...
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Как сделать Биробиджан столицей мира

Сейчас Биробиджан выглядит гораздо лучше, чем еще несколько лет назад Города и переезды. Где лучше жить?<br>/Youtube
Врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) своими руками убирает помойки на улицах областного центра. Это не единственный пример того, как областная и федеральная власть наводят порядок на территории, которая должна была стать центром советского «еврейского проекта» – в чем лично убедился специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Против Эрдогана собирается большая военная коалиция

Эрдоган и Макрон крайне недовольны друг другом Presidency Press Service/Zuma/Global Look Press
В конфликт Греции и Турции вокруг островов в Эгейском море решила вмешаться еще одна страна – Франция. Причем настолько серьезно, что французский лидер Макрон отправил на помощь грекам реальную военную помощь. Более того, в Европе созревает целая антитурецкая коалиция. Как же произошло, что Эрдоган настроил против себя целую группу влиятельных государств? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Зло всегда молодо, хорошо одето и приятно пахнет

Андрей Перла, Политолог
Белоруссия, кстати, должна помнить, как это было в позапрошлый раз. У зла были начищенные сапоги, модные кожаные плащи и модно закатанные рукава. Губные гармошки и автомобили. А добро в портянках. Это были те же самые зло и добро. И даже флаг зло предлагало тот же самый. Подробности...
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Европейские санкции против Белоруссии поставят Киев на дыбы

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если представить, что события в Минске и других городах закончатся введением жестких западных санкций, украинскому МИДу не позавидуешь. Ведь «оплот демократии на задворках Европы» – Украину, вероятно, побудят проявить здоровую европейскую солидарность и присоединиться к санкциям, которые могут включать и торговые ограничения. Подробности...

За беспорядками в Белоруссии видны уши польских спецслужб

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Белорусские протесты напоминают мне ситуацию в Ливии. И здесь и там – сильный лидер, находившийся у власти долгие годы, который был неугоден Штатам. Поддавшимся ажиотажу протеста жителям Белоруссии стоит задуматься – что будет с их страной дальше и кому это выгодно? Подробности...
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Президент Лукашенко: устоит или нет?

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Белорусы пошли по польскому пути

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Тихановская сбежала из Белоруссии

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

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Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?
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    Трамп изъявил желание встретиться с Путиным до выборов

    16 августа 2020, 16:07

    Текст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам, что хотел бы лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным до ноябрьских выборов в США, сообщил в воскресенье телеканал NBC News.

    Согласно источникам, в администрации рассматривали несколько вариантов мест и дат проведения саммита, в том числе в сентябре в Нью-Йорке. Целью такого саммита в американской администрации считают объявление о прогрессе по выработке соглашения о контроле над ядерными вооружениями, передает РИА «Новости».

    Отмечается также, что одним из вариантов, который рассматривает американская сторона, является подписание главами двух стран проекта соглашения о дальнейших переговорах по продлению СНВ-3.

    Уточняется, что это позволило бы Трампу продемонстрировать в преддверии выборов, что он в состоянии вести переговоры о соглашениях.

    Как сообщили телеканалу в Белом доме, до выборов у Трампа еще будут встречи с мировыми лидерами, однако пока неизвестно ничего конкретно про возможность общения с российским президентом.

    Ранее сообщалось, что глава российского государства предложил провести встречу глав стран СБ ООН по урегулированию в Персидском заливе.


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