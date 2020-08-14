Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи снижался на 0,15% – до 3075,96 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,16% – до 1328,20 пункта, передает ТАСС.

К 10.05 индекс Мосбиржи находился на отметке 3069,40 пункта (-0,36%). Индекс РТС торговался на уровне 1322,86 пункта (-0,25%).