Взрыв произошел на АЗС на Кубани Топливозаправщик столкнулся с самолетом в Шереметьево 1 августа 2020, 10:05 Топливозаправщик столкнулся по касательной с самолетом Airbus A321 в аэропорту Шереметьево, пострадал человек. «При маневрировании топливозаправщика на стоянке самолетов произошло касательное столкновение с самолетом Airbus A321. Пострадал работник аэропорта», – приводит ТАСС слова источника в экстренных службах. Пострадавшему оказана медицинская помощь, на борту самолета пострадавших не было. Данный инцидент на работе Шереметьево не отразился. «Аэропорт работает в обычном режиме», – уточнили в экстренных службах.

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