Трамп заявил о работе с Россией над соглашением по ядерному нераспространению Трамп обличил «очередную фальшивку на тему России» 1 августа 2020, 03:29

Фото: Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Заявления о «сговоре» Москвы с боевиками в Афганистане стали «очередной фальшивкой на тему России», считает глава американского государства Дональд Трамп. Трамп заявил, что ежедневно читает отчеты разведки США, но его внимание «никогда не привлекалось» к приписываемому России «сговору». «Я думаю, что эта очередная фальшивка на тему России», – приводит его слова ТАСС. Он сообщил, что «это не достигало уровня» президента США. Трамп отметил, что «многие люди, в числе которых демократы, сказали, что этого никогда не происходило». «Если бы это было, мое внимание к этому бы привлекли, и я бы принял очень серьезные меры», – заверил американский лидер. Напомним, издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». Трамп считает, что растиражированная американскими СМИ история была выдумана, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

