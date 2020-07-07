ФСБ предотвратила теракт в Астрахани

ФСБ в Астрахани задержала сторонника «Исламского государства*» (запрещено в России), планировавшего устроить террористический акт в городе, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«Установлено, что астраханец 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, <...> принял решение о совершении террористического акта в городе Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания. Сотрудниками УФСБ России по Астраханской области пресечена деятельность гражданина РФ», – сообщили ТАСС в ведомстве.

В коне июня сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт во Владикавказе: сторонник «Исламского государства*» готовил взрыв, после которого планировал уехать на Ближний Восток.

Мужчина намеревался напасть на здание мэрии Владикавказа и Верховного суда Северной Осетии.