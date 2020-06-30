Стали известны подробности подготовки теракта сторонником ИГ во Владикавказе

Мужчина, арестованный по подозрению в подготовке теракта во Владикавказе, рассматривал в качестве объектов для нападения здания мэрии Владикавказа и Верховного суда Северной Осетии, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике.

«Разведку проводили в нескольких административных зданиях в центре Владикавказа. Были обнаружены фотографии здания мэрии, бывшего здания МВД на (улице) Бутырина, здания Верховного суда и другие», – сказали ТАСС в ведомстве.

Там добавили, что мужчина уже признал свою вину.

Во вторник стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт во Владикавказе: сторонник «Исламского государства*» готовил взрыв, после которого планировал уехать на Ближний Восток.