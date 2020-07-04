Лукашенко захотел прочных и конструктивных отношений с США

Белоруссия рассчитывает на выстраивание прочных и конструктивных отношений с США, этому должно способствовать повышение уровня дипломатического представительства в столицах двух государств, говорится в поздравлении президента страны Александра Лукашенко американскому лидеру Дональду Трампу по случаю Дня независимости США.

Лукашенко указал, что «строительство прочных, конструктивных отношений с Соединенными Штатами на основании общих ценностей и приоритетов – одна из главных целей белорусской внешней политики», передает ТАСС.

Белорусский лидер считает, что придание дополнительной динамики контактам в сферах экономики, инноваций, финансов, науки и образования отвечает интересам обеих стран.

«Уверен, что повышение уровня дипломатического представительства в Минске и Вашингтоне будет способствовать эффективной реализации совместных проектов», – заявил президент.

Напомним, после дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили количественный состав диппредставительств.

Отношения между США и Белоруссией потеплели после президентских выборов 2015 года: были сняты американские санкции, продолжился активный диалог между странами, а также обмен визитами.

В 2020 году Трамп выдвинул в качестве посла в Белоруссии заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер.

Отметим также, что в первой половине июня на белорусские НПЗ «Нафтан» начала поступать американская нефть, закупленная республикой. Глава министерства иностранных дел страны Владимир Макей заявлял, что поставки американской нефти в Белоруссию – это долгосрочная программа.