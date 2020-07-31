На муниципального депутата Москвы Галямину заведено уголовное дело

Следственный комитет возбудил в отношении муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митингов.

«Возбуждено уголовное дело в отношении муниципального депутата одного из районов города Москвы Юлии Галяминой по признакам преступления ... «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», – сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России Юлия Иванова, передает РИА «Новости».

По данным СК, в начале июля 2020 года Галямина разместила в интернете призывы выйти 15 июля на несогласованный митинг в центре Москвы. В итоге на него пришло «не менее 150 человек».

При этом, как заявляет следствие, за последние полгода Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения на митингах. Учитывая же, что ее действия были «направлены на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства» и «носили умышленный характер», на нее решили возбудить уголовное дело.

В ближайшее время полиция отвезет подозреваемую в отдел «для проведения следственных действий».