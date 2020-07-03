Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 11 копеек – до 70,44 рубля, курс евро снизился на 15 копеек, составив 79,18 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 42,74 доллара за баррель, передает РИА «Новости».