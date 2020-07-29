Число жертв коронавируса в США превысило 150 тыс. человек, что составляет около четверти всех смертных случаев в мире, свидетельствуют подсчеты газеты New York Times.

Это немногим менее четверти всех смертных случаев в мире, передает РИА «Новости».

При этом число подтвержденных случаев заражения в США газета оценивает более чем в 4,3 млн.

Ранее эксперты Института систем измерений и анализа при университете штата Вашингтон заявили, что к октябрю число жертв коронавируса в США может превысить 200 тыс. человек. Наибольший рост прогнозируемой смертности предсказан Флориде – 186% (18,6 тыс. жертв), также высокий рост прогнозируется в Калифорнии – 72% (15,1 тыс. смертей).

Напомним, Bloomberg сообщило, что эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Флориду, Техас и Калифорнию. Однако в Белом доме отказались верить во вторую волну коронавируса в США.