Голикова анонсировала начало учебного года в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется как обычно – в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

«С учетом сегодняшней эпидситуации нами принято решение новый учебный год в школах начинать как обычно – в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах. При этом необходимо обеспечить проведение традиционных школьных линеек в строгом соответствии и с соблюдением противоэпидемиологических мер», – сказала она, передает РИА «Новости».

Голикова добавила, что во всех школах будет проведена дезинфекция, организована термометрия, налажено обеспечение антисептическими средствами и предоставлена возможность воспользоваться средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, вице-премьер заявила, что 92% вузов в России готовы начать учебу 1 сентября, остальные – с 14 сентября. «Но в случае необходимости вузы могут перенести срок начала учебного года не более чем на два месяца», – сказала Голикова.

Помимо требований по соблюдению противоэпидемических мер во всех вузах будет обеспечен контроль за здоровьем студентов и проведение термометрии, добавила она. «Особое внимание мы уделили общежитиям, в которых проживает около 800 тыс. человек. До вузов доведены рекомендации, предусматривающие планирование мероприятий санитарной безопасности на территории общежитий», – отметила Голикова.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что дистанционное обучение в российских школах вводить не будут, новый учебный год начнется 1 сентября в обычном формате. В то же время российским школам рекомендовали не проводить массовые мероприятия до 2021 года.