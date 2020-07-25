Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления полетов из России

Возобновление авиасообщения России с Танзанией наряду с Турцией и Великобританией вызвано популярностью этого направления у россиян, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью YouTube-каналу «Виттель. Реальность».

«У нас, мне кажется, вообще принято все обсмеивать для начала, а потом обдумывать. <...> То количество людей, которое мы вывезли из Танзании, показывает, что это место очень популярное», – приводит слова Захаровой ТАСС.

На ваш взгляд В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать? В Великобританию

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Официальный представитель МИД России отметила, что вывозные рейсы из материковой Танзании и с Занзибара осуществляются до сих пор. «Туристов было очень много, оттуда вывозили порционно, были и два месяца назад самолеты, и сейчас мы вывозили людей», – добавила дипломат.

Напомним, председатель правительства Михаил Мишустин объявил в пятницу, что Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. Министр транспорта Евгений Дитрих уточнил, что авиакомпаниям разрешат открыть рейсы в Британию, Танзанию и Турцию.

Кроме того, Россия решила возобновить выдачу виз гражданам Турции, Танзании и подданным Великобритании.

Газета ВЗГЛЯД писала, что россиянам открыли неизвестную страну.

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