Турция не дала ЮНЕСКО гарантий по сохранности собора Айя-Софии

ЮНЕСКО не получила гарантий от Турции о сохранении собора Святой Софии после смены его статуса с музея на мечеть, сообщили в пресс-службе организации.

«Мы не получили в полном объеме необходимую информацию. Вопрос о доступе в храм – лишь один из множества, включающего в себя сохранение целостности конструкций, элементов внутреннего убранства, методов управления и другие», – сообщили ТАСС в ЮНЕСКО.

Организация намерена приложить все усилия, чтобы собрать как можно больше данных о сохранности культурного объекта.

Смена статуса собора будет рассматриваться на сессии Комитета всемирного наследия, в который входят представители 21 страны, включая Россию.

«ЮНЕСКО уже выразила свое глубокое сожаление в связи с решением турецких властей изменить статус Святой Софии без предварительного обсуждения. Мы вновь заявляем о нашей обеспокоенности возможным влиянием этого решения на универсальную ценность объекта и повторяем призыв немедленно начать диалог», – подчеркнули в организации.

В пятницу в Греции прошли траурные мероприятия в связи с первой за долгие годы мусульманской молитвы в стенах собора Святой Софии. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в мечети пройдет реставрация.

Напомним, 10 июля госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, а Эрдоган подписал указ о превращении храма в мечеть.

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