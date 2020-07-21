Мадонну уличили во вранье о штрафе в России

Российский суд не назначал штраф американской певице Мадонне за пропаганду гомосексуализма, заявили в объединенной пресс-службе судебной системы Санкт-Петербурга.

«В удовлетворении иска, который подали на певицу активисты «Профсоюза граждан России», было отказано», – сообщили радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе.

Как уточнили РИА «Новости» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, в поданном активистами иске содержалось требование оштрафовать певицу на 333 млн рублей (почти 4,7 млн долларов по нынешнему курсу). Там также подтвердили, что Московский районный суд в удовлетворении иска отказал.

Ранее Мадонна заявила, что после концерта в Санкт-Петербурге в 2012 году, когда она выступила с речью в защиту Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества, ей якобы выписали штраф в размере 1 млн долларов. Артистка добавила, что штраф так не погасила.