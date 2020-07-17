На Аляске допустили отправку статуи Баранова в Россию

Статуя Александра Баранова, которую решено убрать из центрального парка американского города Ситка (штат Аляска) и переместить в музей, в будущем может быть привезена в Россию в рамках временных обменов выставками, сообщил директор исторического музея Ситки, где будет находится статуя, Хол Спекман.

«У нас есть место, куда отлично впишется статуя. Оно очень подходит для того, чтобы люди могли прийти туда и узнать о русской истории Аляски», – передает ТАСС слова Спекмана.

«В музее уже есть место, где мы рассказываем об Александре Баранове, о его жизни в Ситке, Российско-американской компании и ее влиянии на Ситку. Кроме того, мы рассказываем о конфликтах, которые тогда были у русских с тлинкитами (коренное население этого региона Аляски)», – пояснил он. По словам директора, представлен также «взгляд тлинкитов на эти конфликты и их урегулирование».

Спекман исключил возможность того, что статую, которая станет частью экспозиции, кому-либо продадут.

«На данный момент у нас нет никаких планов продажи статуи», – отметил он. Как пояснил директор музея, все соответствующие предложения ранее отклонил городской совет.

Мэр Ситки Гэри Пэкстон 30 июня также отметил, что не считает реалистичной продажу статуи Баранова какой-либо стороне, в том числе фонду Art Russe, выражавшему готовность ее купить.

Официальный представитель городского совета Ситки Мелисса Хеншо 14 июля констатировала, что «в данный момент такой возможности нет».

Вместе с тем Спекман допустил, что памятник Баранову когда-нибудь могут привезти в Россию в рамках обмена выставками между музеями.

«Я думаю, что это отличная идея. Мы должны рассмотреть этот вопрос. Да, это возможно. Мы пока не обсуждали этот вопрос и не рассматривали его. Это интересная идея, поскольку мы хотим развивать образовательные и исторические обмены», – сказал он.

Как рассказал Спекман, пока еще не решены все вопросы, касающиеся перемещения статуи из центрального парка в музей.

«Городской совет сформировал комитет. Он начнет процесс перемещения. На данный момент четкие сроки не установлены. Для города Ситка и его жителей важно, чтобы процесс перемещения [памятника] был осуществлен уважительно и вдумчиво», – отметил он.

«Я полагаю, что это произойдет в текущем году», – добавил директор исторического музея. Как он пояснил, «нужно решить различные логистические вопросы».

Напомним, городской совет американской Ситки (штат Аляска) принял резолюцию о переносе статуи правителя русских поселений в Северной Америке конца XVIII – начала XIX веков Александра Баранова из центрального парка в музей.