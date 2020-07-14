Путину рассказали о передовых методиках лечения эндокринных заболеваний

Российские врачи могут гарантировать практически полное выздоровление пациентов с раком щитовидной железы, рассказал глава ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии», главный внештатный эндокринолог Минздрава, академик РАН Иван Дедов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Вы неоднократно мне рассказывали о работе центра. Мы знаем, что у вас все время появляется что-то новое, очень интересное и полезное», – сказал глава государства на открытии встречи.

Дедов поблагодарил Путина за то, что он нашел время лично встретиться с ним, и рассказал о завершении реконструкции главного корпуса в центре. По его словам, в центр входят семь институтов, помимо комплекса зданий, он уникален также новейшими технологиями в области диагностики, лечения и профилактики эндокринных заболеваний – от орфанных и до социально значимых, таких как сахарный диабет, передает РИА «Новости».

«Сахарный диабет – это главная проблема мира сегодня. На самом деле, когда мы пересчитали, у нас реально порядка 8 млн. Но, безусловно, очень много, как в любой стране, особенно второго типа, – люди даже не догадываются, что у них сахарный диабет», – отметил Дедов.

В мире, как отметил ученый, фиксируется высокая смертность от диабета. «В течение семи секунд умирает один человек в мире от диабета?» – уточнил Путин.

«Да. Сахарный диабет, как айсберг, подпитывает онкологию и сердечно-сосудистые заболевания», – пояснил Дедов.

Однако наиболее серьезной проблемой, как отмечает академик, является рак щитовидной железы, так как «30-40% населения имеют вот эти узлы, эту опухоль». «И главная причина – до сих пор не подписан приказ, вернее, закон о йодном дефиците, о профилактике дефицита с помощью йодированной соли. До сих пор. У меня здесь есть бумага, может быть, еще раз попробуем», – предложил Дедов.

«Хорошо», – ответил президент.

Эндокринолог уточнил, что сейчас при удалении рака щитовидной железы сразу же происходит стимуляция клеток, которые метастазировали, тиреотропным гормоном. «Мощный даем толчок этим клеткам, они редко активизируются, и мы тогда им подносим хорошую дозу йода. Йод идет на построение гормонов щитовидной железы», – объяснил он.

Академик отметил, что это «прямой и очень простой пример тераностики – то есть и терапия, и диагностика одновременно», при которой фиксируется «98% выздоровления полного». «Пока покупаем «тироджин», – тиреотропный гормон, но мы сейчас уже на стадии создания этих вещей», – добавил Дедов.

«Выздоровление – 95-98%?» – уточнил Путин, академик подтвердил.

Ранее генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, что рост онкологических заболеваний связан с уровнем жизни в стране, и чем он выше, тем, обычно, этот показатель больше.