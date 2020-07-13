Путин о развитии экономики: Если будем сидеть на одном месте, болото будет хлюпать

Президент Владимир Путин, говоря о развитии отраслей экономики, отметил, что если российские власти будут сидеть на одном месте ровно, то «болото вокруг будет хлюпать».

«Если мы будем сидеть на одном месте ровно, ничего делать не будем, то так и будем, болото вокруг нас будет хлюпать, не избавимся никогда от избыточных административных барьеров ни в строительстве, ни в других отраслях», – сказал Путин, подводя итоги заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он призвал двигаться «активнее, активнее и еще раз активнее», передает РИА «Новости».

По словам президента, «здесь нечего бояться, хотя понятно, что могут быть какие-то выпадающие доходы бюджета». «Но мне кажется, что надо смелее идти на это, и тогда мы расширим горизонт нашего развития, решим проблемы, связанные с повышением производительности труда и ростом экономики в целом, создадим новую структуру наше экономики», – добавил он, передает ТАСС.

Путин отметил, что определенные планы у правительства в этой сфере есть, они должны быть реализованы, «нужно выстраивать новые горизонты работы по этому направлению».

Ранее Путин заявил, что главной задачей российских властей остается поддержка занятости и стабильность доходов граждан. В то же время путин заявил, что уже сейчас необходимо определить общенациональные задачи России на предстоящее десятилетие.