Назван возможный срок возвращения экономики Москвы к докризисному уровню

Руководство Москвы рассчитывает, что к июлю экономика столицы вернется к показателям, которые были до введения мер, направленных на борьбу с коронавирусом, сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

Ефимов считает, что к июлю столица «должна выйти на те значения, которые наблюдали в марте», передает ТАСС.

Некоторые сферы экономики не смогут этого сделать, но и они не слишком сильно пострадают. В частности, Ефимов указал, что сфера общественного питания восстанавливает работу поэтапно, также следует учитывать новые требования по расстановке столов, которые могут повлечь уменьшение числа мест в заведении.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что со вторника отменяется режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок. К работе смогут вернуться большинство городских организаций. Заработают парикмахерские и сервисы каршеринга. С 16 июня – откроются летние кафе, музеи и стоматологии, а с 23-го – рестораны и фитнес-центры.

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