В Тверской области в рамках нацпроекта отремонтируют 536 километров дорог

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9 июня, вторник  |  Последнее обновление — 17:04  |  vz.ru
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«Сухой Суперджет» хотят заменить советским самолетом

Первый гражданский самолет, созданный с нуля в современной РоссииФото: Leonid Faerberg/Transport Photo
Images/Global Look Press
В России предложили замену самолету Sukhoi Superjet 100. На эту роль выдвинут давно забытый проект лайнера Ту-334. В Совете Федерации нашли ряд преимуществ «Ту» по сравнению с «Суперджетом». Действительно ли первый разработанный в современной России самолет проигрывает лайнеру советской разработки? Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? Какого наказания он заслуживает? И можно ли было предотвратить эту трагедию какими-либо поправками в законодательство? Подробности...
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Почему украинцы считают, что побеждают Россию

Представления о положении России у многих жителей Украины крайне далеки от реальостиФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне парадоксальными – по крайней мере, с российской точки зрения – оказались результаты недавнего социального опроса, проведенного на Украине. Большинство жителей страны считают, что Россию в противостоянии с Украиной ждет неизбежное поражение. И все же появлению таких шапкозакидательских настроений есть вполне логичное объяснение. Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Кто хочет «обнулить» Россию

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Я и моя семья – мы все будем голосовать за поправки. За эволюционный путь развития. За политику здорового консерватизма. За территориальную целостность. За семейные, традиционные ценности. За благосостояние и благополучие каждого из нас. А те, кто против поправок – те против свободы и суверенитета России. Подробности...

Преступная мерзость актера Ефремова

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Здесь нет места политике. Оппозиционер или «охранитель». Либерал или государственник. Есть закон. Нравится или нет, устроил пьяную аварию – будешь отвечать. И очень жестко. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Почему с помощью 5G-устройств невозможно чипировать людей

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Главная конспирологическая теория последнего времени: с помощью вакцины от коронавируса некие силы собираются поместить в организм человека специальный чип, который сможет или управлять его поведением, или хотя бы передавать информацию о состоянии человека-носителя. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

      Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы
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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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          Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?
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              В Тверской области в рамках нацпроекта отремонтируют 536 километров дорог

                 9 июня 2020, 16:37
              Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
              Текст: Антон Антонов

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              В этом году в Тверской области ведется ремонт на всех региональных трассах, включенных в план работ на 2020 год по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», всего будет отремонтировано 536 километров дорог.

              Ход реализации национального проекта рассмотрен на заседании регионального правительства, которое 9 июня провел губернатор Игорь Руденя, сообщается на сайте правительства области.

              «Нам удалось за несколько лет значительно увеличить объемы и качество дорожного строительства. По сравнению с 2016 годом протяженность построенных и отремонтированных дорог в 2019-м выросла в три раза и составила 467 километров. 30% работ в прошедшем году выполнены в рамках национального проекта. В 2020-м по нацпроекту запланировано привести в нормативное состояние 215 километров дорог», – сказал Игорь Руденя.

              Губернатор обратил внимание – помимо работ по национальному проекту в регионе ведется ремонт дорог в рамках областной программы. Всего в 2020-м планируется привести в порядок 536 км региональных и местных трасс.

              Финансирование национального проекта в текущем году составляет более 3,5 млрд рублей из федерального, областного и местных бюджетов. Плановый ремонт дорожной сети в регионе начался уже в апреле. На сегодняшний день работы ведутся на всех региональных объектах, включённых в национальный проект, и на части объектов в Твери.

              В 2020 году по национальному проекту ремонтируется 154 км на 7 региональных дорогах. Их ремонт начался уже в прошлом году.

              Продолжается ремонт дороги Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна, начатый в 2019-м. В план включен участок протяженностью более 24 км в Рамешковском и Бежецком районах. Сейчас ведутся работы по укладке асфальта и укреплению обочин.

              Ремонтируется 5-километровый участок трассы Торжок-Осташков в Кувшиновском районе. В настоящее время здесь идет фрезеровка покрытия. На дороге Осташков – Селижарово – Ржев приводится в порядок свыше 28 км в Селижаровском муниципальном округе и Ржевском районе. На объектах уложен верхний слой покрытия, укрепляются обочины.

              В Фировском районе ремонтируется порядка 22 км дороги Красномайский – Фирово. Сейчас здесь укладывается выравнивающее покрытие и верхний слой асфальта.

              Более 33 км приводятся в порядок по национальному проекту на трассе «Москва-Рига» – Андреаполь-Пено-Хитино в Осташковском городском округе, Пеновском и Андреапольском муниципальных округах. Здесь ведется фрезерование и устройство выравнивающего слоя.

              Еще одни важный объект, работы на котором велись в предыдущие годы – дорога Тверь – Рождествено – 1 Мая – Ильинское. В программе на 2020 год – ремонт 20 км в Калининском, Конаковском и Кимрском районах. Сейчас ведется расширение трассы, укладывается выравнивающий слой. Работы на всех объектах планируется завершить осенью 2020 года.

              Игорь Руденя подчеркнул главные задачи – соблюдение графика работ, обеспечение контроля качества. При ремонте должны использоваться новые технологии и материалы, обеспечивающие нормативное состояние дорог в течение гарантийного срока эксплуатации – от 5 до 8 лет.

              Отдельное направление – повышение безопасности на дорогах. В муниципальных образованиях будет сделано почти 50 тыс. погонных метров элементов освещения, более 9,1 тыс. погонных метров пешеходных и барьерных ограждений, установлено 177 искусственных неровностей, свыше 1660 дорожных знаков, 176 новых светофоров, 21 камера фотовидеофиксации нарушений.


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